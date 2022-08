Feestende Finse premier Sanna Marin strijdt voor haar privéleven nu ze wéér is ‘betrapt op lol’

Vanzelfsprekend was het nieuws dat de Finse premier Sanne Marin weer eens op een feestje was. In juli werd Marins uiterlijke verschijning op het festival Ruisrock uitgebreid becommentarieerd: kaplaarzen, premier-onwaardig jurkje, zwartleren jasje dat we eerder zagen, bovendien eigenlijk te knap voor haar serieuze functie. Afgelopen december was ze ook al betrapt op lol — hoe durft ze? — terwijl ze had moeten weten dat ze was blootgesteld aan covid en thuis op de bank hoorde te zitten.

Nu waren er privébeelden gelekt van een met Bekende Finnen dansend staatshoofd. Dagblad Helsingin Sanomat beschrijft, accuraat hoewel wat sec: ‘In de clip van twee minuten zien we dronken feestgangers die intens voor de camera dansen op de maat van de muziek. Er is onder meer te horen dat iemand roept: “Verdomme, dit geeft je een goed gevoel”. De minister-president doet vrijuit danspasjes op haar knieën.’

Daags later, op vrijdag, dook nieuw bewijsmateriaal op. Beelden van een losbandige premier, innig dansend met popster Olavi Uusivirta in een bar in Helsinki. Was dat een kus in de nek of gefluister in het oor? Hier gebeurde niks ongepasts, verklaarde Marin vrijdagmiddag, ‘niks dat ik mijn man niet zou vertellen’.

Volgens de premier was het feestje een privéaangelegenheid. De video’s waren niet bedoeld voor gebruik buiten de vriendengroep van Bekende Finnen. Aangeslagen was ze, dat iemand van het gezelschap de beelden had verspreid. Een tikje naïef wel, voor een sociale mediakoningin met 800 duizend volgers op Instagram, die de kracht van uit het leven gegrepen beelden maar al te goed kent.

‘Normaal mens met normaal leven’

En waar lopen de grenzen tussen het publieke domein en de privésfeer van iemand in haar functie? Ook in het weekend is Marin premier. Er zijn Finnen die vinden dat haar gedrag de waardigheid van dat instituut dag en nacht en week in, week uit moet reflecteren.

Marin denkt daar anders over. “Ik wil laten zien dat ook politici normale mensen met normale levens kunnen zijn”, sprak ze vrijdag op een persconferentie. “Ik heb een familieleven, een werkend leven, en ik heb vrije tijd die ik met vrienden doorbreng. Niet heel anders dan andere mensen van mijn leeftijd.”

De ophef is deels te wijten aan speculaties over drugsgebruik. Een avondje feesten is immers niet langer privé zodra iemand een strafbaar feit begaat. Vooral leden van de politieke oppositie zeggen in een van de video’s het woord jauhojengi of ‘poederbende’ te ontwaren, maar Marin ontkent in alle toonaarden dat ze drugs gebruikte of getuige was van andermans gesnuif. Vrijdag liet ze met tegenzin een drugstest doen, ‘om alle twijfels weg te nemen’.

Overigens, voordat we de Finnen gaan beschuldigen van misogynie: ook het uitgaansgedrag en de gespannen relaties van Marins voorgangers werden geregeld voorpaginanieuws. Het lijkt compensatiegedrag: de oud-premier Ahti Karjalainen (1962-1963 en 1970-1971) was alcoholist, maar de media en de politieke elite deden dat destijds af als een privézaak.

