Feest in Libanon: eerste levering van Iraanse olie komt aan, met dank aan Hezbollah

Feestelijk toeterend en met flitsende koplampen staken donderdagochtend twintig tankwagens de grens van Syrië met Libanon over. Er was alle reden tot feest: de tankers vervoerden tienduizenden liters kostbare dieselolie, die het brandstofarme Libanon goed kan gebruiken. Sommige Libanezen stonden aan de kant van de weg te zwaaiden met Hezbollah-vlaggen, want het is die sjiitische beweging die regelde dat de brandstof vanuit Iran het land in kwam.

Precies vier weken geleden kondigde Hezbollah-leider Hassan Nasrallah aan dat er een tanker vanuit Iran onderweg was met brandstof voor Libanon. Die loste zijn lading uiteindelijk in de Syrische kuststad Baniyas, waarvandaan de olie met de tankwagens is vervoerd naar Libanon.

Volgens Nasrallah meerde de tanker niet in Beiroet aan om te ontkomen aan strafmaatregelen van de VS, want de import van Iraanse olie valt onder de Amerikaanse sancties. Syrië importeert vaker Iraanse olie, waardoor de VS invoer langs deze route mogelijk sneller zouden gedogen. Het is nog niet bekend of de VS actie tegen Hezbollah zullen ondernemen.

Pr-stunt voor Hezbollah

Libanon bevindt zich al anderhalf jaar in wat volgens de Wereldbank gerekend kan worden tot een van de ergste economische crises wereldwijd in de afgelopen 150 jaar. De staat heeft niet genoeg dollars om brandstof te importeren, met als gevolg dat Libanezen uren in de rij moeten wachten om hun tank te vullen, en de elektriciteitscentrales maar een paar uur per dag kunnen opereren.

De levering van brandstof uit Iran is daarom een fantastische pr-stunt voor Hezbollah, die zich hiermee nu profileert als redder van het land, in samenwerking met bondgenoten Iran en Syrië. Er wordt dan ook groots uitgepakt: spandoeken met de afbeeldingen van de Iraanse opperste leider Ali Khamenei, de Syrische president Bashar al-Assad en Hassan Nasrallah sieren de straten van de Libanese dorpen waar de tankwagens doorheen trekken.

Onderhandelen met het IMF

Volgens Tanker Trackers, dat toezicht houdt op de internationale olie-export, bevatte de eerste tanker 33.000 ton olie, waar omgerekend zo’n 792 tankwagens mee gevuld kunnen worden. Volgens Nasrallah zijn er nog drie andere olietankers onderweg vanuit Iran, elk goed voor nog honderden vrachtwagens aan brandstof.

De nieuwe Libanese regering, die vorige week aantrad, heeft duidelijk gemaakt dat ze de leveringen niet heeft goedgekeurd, maar ze weet ook dat het land de brandstof hard nodig heeft en het zelf nog geen structureel alternatief kan bieden. Maar nu er een nieuwe regering is, is er weer enige hoop, en kan er opnieuw onderhandeld worden met het Internationaal Monetair Fonds om een lening te regelen. Het IMF weigerde eerder te onderhandelen met een demissionair kabinet. Een lening zou cruciaal zijn in het aanpakken van de crisis in het land.

Een eerste miljard dollar van het IMF is volgens het Libanese ministerie van financiën donderdag al ontvangen, maar als het land meer geld wil, zal het IMF waarschijnlijk eisen dat de politici hervormingen doorvoeren die onder meer de corruptie aanpakken. Volgens premier Najib Mikati moet de Libanese politiek nu niet treuzelen: “Mensen zijn op zoek naar daden, en geven niet meer om woorden en beloftes”. Maar of de Libanese politiek – die door de meeste Libanezen wordt gezien als één corrupte kliek – snel tot zulke zulke daden zal komen, moet nog blijken.

Lees ook:

Libanons brandstofcrisis is een test voor de Amerikaanse sancties

De brandstofcrisis in Libanon legt het land plat. Kan Syrië enig soelaas bieden? Er gelden Amerikaanse sancties tegen het land, maar mogelijk knijpen de VS een oogje dicht.

Libanese politici kijken toe hoe het land te gronde gaat

Libanon verkeert in een van de ergste economische crises van de afgelopen 150 jaar. Maar de politiek lijkt geen haast te hebben om in te grijpen.