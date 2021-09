FBI geeft documenten over 9/11 vrij; Bush waarschuwt voor binnenlands geweld

De nieuwszender zegt dat naar verwachting nog meer geheime stukken worden geopenbaard. De Amerikaanse president Joe Biden meldde ruim een week geleden al van plan te zijn documenten over de aanslagen naar buiten te brengen.

In het stuk, dat uit 2016 stamt en 16 pagina’s telt, wordt een link gelegd tussen Saudische onderdanen en twee van de aanslagplegers, maar bewijst niet dat de Saudische overheid of hoge functionarissen van dat land betrokken waren bij de aanslagen. Van de negentien vliegtuigkapers kwamen er vijftien uit Saudi-Arabië. Het land claimt zelf geen rol te hebben gespeeld bij 9/11.

Saudische geheime dienst

In het document staat onder meer informatie over een medewerker van het Saudische consulaat in Los Angeles en een Saudische student die ervan werd verdacht te werken voor de Saudische inlichtingendienst. De laatstgenoemde man, Omar al-Bayoumi, zou betrokken zijn geweest bij het verstrekken van reisbijstand, onderdak en financiering aan de kapers. De basis van het document zijn ondervragingen van een Saudiër wiens identiteit niet is bekendgemaakt.

Biden had eerder niet aangegeven wat er in de stukken zou staan, maar Amerikaanse media meldden vorige week al dat ze waarschijnlijk zouden gaan over de mogelijke rol die Saudi-Arabië zou hebben gespeeld bij de aanslagen. Nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen stellen dat het land in het Midden-Oosten hulp heeft verleend aan terroristengroep al-Qaida, die de aanslagen uitvoerde.

Een woordvoerder van een organisatie van 9/11-nabestaanden zegt dat het document alle twijfels over de Saudische medeplichtigheid bij de aanslagen heeft weggenomen. “Nu worden de geheimen van de Saudi’s aan het licht gebracht en is het de hoogste tijd voor het koninkrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de rol die zijn ambtenaren hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden mensen op Amerikaanse bodem.”

Bush gebruikt herdenking om te waarschuwen voor binnenlands geweld

De toenmalig president George W. Bush waarschuwde zaterdag bij een herdenkingsdienst voor de groeiende dreiging van binnenlands extremisme. Slechts acht maanden na de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad, verzocht de Republikein zijn landgenoten terug te keren naar de eenheid, solidariteit en tolerantie die volgens hem in het land heerste na de aanslagen in 2001.

“Er is weinig culturele overlap tussen de gewelddadige extremisten in het buitenland of op eigen grond. Maar uit hun minachting voor pluralisme, mensenlevens en nationale symbolen, blijkt dat ze kinderen van dezelfde kwade geest zijn”, zei Bush. Hij voegde toe dat miljoenen Amerikanen na de aanslag “instinctief elkaars hand vastpakten” en “islamofobie, nativisme en zelfzuchtigheid” afwezen.

