FBI doet inval op het ‘pedofieleneiland’ van Jeffrey Epstein

Het onderzoek naar seksueel misbruik van tienermeisjes wordt uitgebreid naar de mededaders van Epstein.

Agenten van de FBI en rechercheurs van de politie in New York hebben een inval gedaan op het privé-eiland, Little St. James van de waarschijnlijk door zelfmoord omgekomen Jeffrey Epstein. Het ‘pedofieleneiland’, zoals het in de volksmond wordt genoemd, behoort tot de Amerikaanse Maagdeneilanden. Op het landgoed van bijna 30 hectare zochten inlichtingendienst en politie naar documenten, foto’s, video’s, computers en ander bewijsmateriaal van seksueel misbruik van tienermeisjes die Epstein er geregeld mee naartoe nam.

Een maand eerder werd huiszoeking gedaan in het 77 miljoen dollar waard zijnde huis van Epstein in New York. Op basis van daar gevonden materiaal werd de multimiljonair gearresteerd. Er werd een vervalst paspoort van hem gevonden, naaktfoto’s van waarschijnlijk minderjarige meisjes en bewijs van een crimineel netwerk van de handel in tienermeisjes om ze voor seks te misbruiken.

De high society investeerder, goed voor een vermogen van een half miljard euro, had bij zijn dood ook nog huizen in Palm Beach, New Mexico en Parijs. Frankrijk is gevraagd een justitieel onderzoek te doen naar wat er al die decennia in de woning van Epstein is gebeurd.

Vrouwen rekruteerden meisjes op scholen

De New Yorkse aanklager, William Barr die het onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen door Epstein leidde, zei gisteren dat hij niet zou rusten voordat de onderste steen boven is. “Het onderzoek gaat door naar iedereen die betrokken is geweest in dit netwerk”, aldus Barr.

Het onderzoek richt zich op personeel van Epstein dat hem hielp, de vrouwen die de meisjes op scholen rekruteerden en vrienden en gasten van Epstein die mee hebben gedaan. Epstein dwong tienermeisjes om zijn machtige vrienden in zijn woningen te ‘masseren’; het woord diende als eufemisme om seks te hebben met de mededaders.

Nu Epstein dood is, kunnen medeplichtigen geen deal meer met justitie in Amerika sluiten om voor strafvermindering te getuigen tegen de hoofddader.

Ex-vriendin zou de spil zijn geweest in het seksueel misbruik

Een complicerende factor is dat Epstein in 2008 in Florida ook is vervolgd voor seksueel misbruik van minderjarige schoolmeisjes en het aanzetten tot prostitutie. Epstein heeft met behulp van listige advocaten de zaak toen geschikt. Hij kreeg een zeer lichte gevangenisstraf van dertien maanden en mocht zes van de zeven dagen in de week gewoon op zijn eigen kantoor werken.

In de schikking met de openbare aanklager van Florida is in de zijlijn bedwongen dat Epstein, maar ook vier vrouwen die betrokken waren bij het werven van jonge meisjes, en hen dwongen tot sekshandelingen, niet vervolgd kunnen worden. Het gaat daarbij om seksuele misdrijven van vóór 2008.

Een van die vrouwen is Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van Epstein. Zij zou de spil zijn geweest in zijn huishouden als het gaat om het ­seksueel misbruik. Haar naam duikt overal op in de vorige week vrijge­geven rechtbankdocumenten die 2000 pagina’s omvatten en waar expliciete beschrijvingen in staan van seksuele handelingen met minderjarigen.

De Amerikaanse justitie wil Maxwell graag horen, maar ze heeft haar huis in New York verkocht en zet geen voet meer in de Verenigde Staten. Haar woonplaats is onbekend. De Amerikaanse advocaat van Epstein die de deal in 2008 sloot houdt vol dat Maxwell, de drie andere vrouwen en potentiële mannelijke daders niet vervolgd kunnen worden. Justitie in New York betwist dat.

Lees ook:

Advocaten, Justitie, FBI en pr-medewerkers draaien overuren na de zelfmoord van Jeffrey Epstein.

Nieuwe strafrechtelijke onderzoeken, schadeclaims, inbeslagname van bezittingen en tal van complottheorieën buitelen over elkaar heen na de zelfmoord afgelopen zaterdag van de Amerikaanse high society miljonair Jeffrey Epstein, die tienermeisjes op grote schaal seksueel misbruikte.

Miljardair Epstein is dood, maar de zaak is niet gesloten.

Zijn slachtoffers zullen hem niet horen bekennen. Jeffrey Epstein maakte zaterdag – zo lijkt het althans – in een huis van bewaring in New York een eind aan zijn leven.