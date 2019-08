Farmagigant Johnson & Johnson krijgt 572 miljoen dollar boete voor rol in opiatencrisis

Het vonnis is nog een meevaller voor Johnson & Johnson, het is een zesde van de winst van vorig jaar. Oklahoma had 17 miljard dollar geëist. Maar er lopen nog processen in tientallen andere staten, ook tegen andere farmabedrijven. Een aantal zaken is geschikt, het was maandag de eerste keer dat een rechter uitspraak deed over de opiatencrisis.

De veroordeling betekent dat de rechter het eens is met de de aantijging dat Johnson & Johnson pijnstillers met een soortgelijke werking als opium en heroïne op onverantwoord grote schaal in de markt heeft gezet. Patiënten die na een medische behandeling met veel pijnstillers naar huis werden gestuurd, raakten vaak verslaafd.

Geen drugskartel, maar farmakartel

Jarenlang was het niet moeilijk om artsen te vinden die veel en grote recepten uitschreven, en apothekers die zonder vragen te stellen pijnstillers leverden, waardoor de pillen bij steeds meer mensen terechtkwamen. In het proces noemde de advocaat van Oklahoma als voorbeeld het district waarin de rechtszaak werd gehouden: daar waren in totaal 135 pillen per inwoner voorgeschreven. “Die kregen ze niet van drugskartels, die kregen ze van het farmakartel”, zei hij in zijn slotpleidooi.

De afgelopen jaren is de verkoop van opiaten aan banden gelegd, maar toen was het kwaad al geschied. Veel verslaafden schakelden over op heroïne of het zeer krachtige, illegaal gemaakte opiaat fentanyl. Volgens een schatting van het Amerikaanse National Institutes of Health overlijden dagelijks 130 Amerikanen aan een overdosis opiaten of heroïne.

Johnson & Johnson kondigde al voor de uitspraak aan in beroep te zullen gaan als de rechter het bedrijf zou veroordelen. Of de staat Oklahoma genoegen neemt met de toegekende schadevergoeding was maandagavond nog niet bekend.

