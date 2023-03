Failliet Sri Lanka krijgt eindelijk miljarden van het IMF

Het failliete Sri Lanka ontvangt deze week het eerste deel van een lening van 2,8 miljard euro van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), bedoeld om buitenlandse schulden te kunnen betalen en de economie weer aan te jagen. De financiële crisis werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door voormalig president Gotabaya Rajapaksa, die vorig jaar zomer door massademonstraties werd verjaagd. Dat leidde tot een economische en politieke crisis van formaat, de ergste sinds de onafhankelijkheid van Sri Lanka in 1948.

Nog steeds grote schaarste

De grote ontevredenheid onder de bevolking was niet weg met het aantreden, in juli vorig jaar, van president Ranil Wickremesinghe. Er is nog steeds grote schaarste in het land. De lange rijen voor benzinepompen zijn weliswaar verdwenen, maar dat kan ook komen omdat benzine zo duur is geworden dat die nauwelijks nog betaalbaar is. Wickremesinghe had maar een zetel in het parlement, maar was wel zes keer eerder minister-president geweest. Met steun van de partij van ex-president Rajapaksa, die de meerderheid heeft, is Wickremesinghe gekozen tot president. Hij regeert met harde hand, zo verbood hij massademonstraties en liet hij leiders van de protestbeweging arresteren en vastzetten.

Ondertussen onderhandelde zijn nieuwe regering met het IMF over een lening, waarvan deze week de eerste 307 miljoen euro wordt overgemaakt. Ook de Wereldbank en de Asian Development Bank hebben leningen toegezegd, waardoor Sri Lanka de komende periode zo’n zeven miljard dollar tegemoet kan zien. Met de grootste buitenlandse schuldeisers zoals Japan, China en India wordt gesproken over een vorm van schuldsanering. Japan nam het voortouw en steunde het verzoek om een lening aan het IMF door Sri Lanka.

Het land heeft op dit moment een buitenlandse schuld van 54 miljard euro en een inflatie van boven de 50 procent. De economie kromp vorig jaar met bijna 8 procent en zal dit jaar naar verwachting weer zo’n 3 procent krimpen.

Verhoging inkomstenbelasting

Wickremesinghe nam de afgelopen maanden draconische maatregelen om aan de voorwaarden van het IMF te voldoen. Zo verhoogde hij de prijs van energie, benzine en elektra met zo’n 66 procent. Ook verhoogde hij de inkomstenbelasting fors. In een land waar veel gezinnen nauwelijks een maaltijd per dag op tafel kunnen zetten, kwam dat hard aan.

Begin maart riepen veertig vakbonden op tot stakingen en demonstraties tegen de harde economische hervormingen van Wickremesinghe. Terwijl vorig jaar zomer het land nog door massaprotesten werd stilgelegd en president Rajapaksa naar het buitenland moest vluchten, is er nu maar weinig enthousiasme in Sri Lanka om te staken en te demonstreren. Het protest is een stille dood gestorven, enerzijds uit angst voor repressie door het politieapparaat en anderzijds omdat de bevolking murw is geslagen door de economische malaise.

Lees ook:

Met de nieuwe president van Sri Lanka is de volksopstand nog lang niet voorbij.

“Ranil go home”, scandeerden demonstranten na de verkiezing in het parlement van interim-president Ranil Wickremesinghe tot president voor de komende twee jaar, tot de bevolking weer naar de stembus mag gaan.