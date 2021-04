Facebook zegt sorry: het Franse plaatsje Bitche mag toch gewoon op Facebook staan

Het Franse Ville de Bitche is weer te vinden op Facebook. Drie weken geleden blokkeerde het sociale medium de pagina van het dorp. De gemeente had te horen gekregen dat de gebruiksvoorwaarden waren overtreden, vertelde burgemeester Benoit Kieffer. “De naam van onze plaats is onderhevig aan een slechte interpretatie”, waarmee hij doelde op het Engelstalige scheldwoord ‘bitch’.

Het incident laat volgens Kieffer nog maar eens zien dat niet alle taken uitbesteed kunnen worden aan algoritmes. “We mogen blij zijn dat sociale media hun verantwoordelijkheid nemen, maar de menselijke blik zou de overhand moeten hebben. Het meest verbazingwekkende is dat Facebook er zo lang over deed om dit te corrigeren”, vertelde hij aan CNN. De burgemeester maakte direct van de mogelijkheid gebruik om Facebook-baas Mark Zuckerberg in Ville de Bitche uit te nodigen voor een bezoek.

Facebook heeft inmiddels toegegeven dat er sprake was van een incorrecte analyse door een algoritme, maar het nabijgelegen Rohrbach-lès-Bitche neemt desondanks het zekere voor het onzekere en heeft het plaatsje op de eigen Facebook-pagina hernoemd tot Ville de Rohrbach.“We willen niet dat onze pagina voor weken of maanden wordt opgeschort”, verklaarde burgemeester Vincent Seitlinger tegen Radio Mélodie. En dus verschijnt het dorp, totdat het misverstand met Facebook is opgelost, zonder lès-Bitche op de sociale media.

