Facebook bindt de strijd aan met complotdenkers en extreemrechtse groepen: ze mogen niet meer adverteren

Advertenties voor ‘gemilitariseerde sociale bewegingen’ zijn sinds deze week verboden op Facebook, net als advertenties die de uitkomst van de verkiezingen in twijfel trekken. Rob Leather, directeur productontwikkeling, licht het nieuwe advertentiebeleid toe: “Dat omvat advertenties die een manier om te stemmen inherent frauduleus noemen, of die geïsoleerde incidenten van kiezersfraude gebruiken om de resultaten van een verkiezing te delegitimeren.”

Het nieuwe beleid komt daags na het eerste debat van president Trump met zijn uitdager Joe Biden. Daarin herhaalde de president zijn – ongegronde – waarschuwing dat poststemmen tot fraude leidt, en leek hij de Proud Boys, een rechtse gewapende groep, aanwijzingen te geven: “Houd je gedeisd, en houd je paraat”. De Proud Boys, opgericht in 2016, zijn een radicaal-rechtse groep, die voor gesloten grenzen en ‘westers chauvinisme’ staan, en die zich afgelopen maanden vaak gewapend mengden in Black Lives Matters-protesten.

De woorden van Trump werden op fora van de Proud Boys als een aanmoediging opgevat. De president krabbelde later terug, zei dat hij de organisatie niet goed kende, en benadrukte het ‘houd je gedeisd’-gedeelte van zijn uitspraak.

Naar de marges van het internet gedwongen

In Amerika groeit evengoed de ongerustheid over gewelddadige escalatie, mochten de verkiezingen straks niet direct een duidelijke winnaar opleveren. Het afgelopen jaar zijn allerlei gewapende rechtse groepen sterk in opkomst. Facebook nam in augustus al stevige maatregelen door alle pagina's van ‘gemilitariseerde sociale bewegingen’ weg te halen – het nieuwe advertentiebeleid van deze week is een aanvulling daarop.

Socioloog Amy Cooter, die jarenlang veldonderzoek deed naar milities, vraagt zich af wat er gebeurt als die verder naar de marges van de samenleving en van het internet gedwongen worden. Veel traditionele milities werden veelal in de jaren negentig opgericht als libertarisch protest tegen een bemoeizuchtige overheid, maar zijn nadrukkelijk niet racistisch van karakter, aldus Cooter. Veel van hen zijn nu uitgeweken naar Parler, een sociaal medium waar volgens haar samenzweringstheorieën een vruchtbare bodem vinden. “Ik denk dat dat tot verdere radicalisering gaat leiden.”

Op één hoop gegooid met racisten

Ook Lee Miracle, de coördinator van de Southeast Michigan Volunteer Militia, is al zijn facebookpagina’s kwijt. Hij kreeg er geen uitleg bij, en snapt niet waarom, want volgens hem schond hij nergens de voorwaarden. “Laat me dan zien waar ik iets hatelijks heb geschreven. Goed, ik ben geen fan van communisten, maar, weet je, ik ga ze niet afslachten ofzo. Het enige dat ik kan bedenken is dat ik een paar referenties heb gemaakt naar gratis helikoptervluchtjes, zoals Pinochet in Chili deed – communisten uit helikopters gooien. Dat zou je eventueel als bedreigend op kunnen vatten, maar niet als je geen communist bent. En het was heel erg duidelijk voor de grap.”

Miracle is ontstemd, en voelt zich onterecht op een hoop gegooid met racisten. Maar hij heeft zich nu neergelegd bij de nieuwe situatie. “We waren ook veel te afhankelijk geworden van Facebook. We zitten nu op Parler, op Reddit, op Discord, op Mewe, en onze YouTubepagina doet het ook nog. We zijn nou niet meer dood te krijgen.”

Lees ook:

Boogaloo: gewelddadig gedachtengoed, verbloemd door vrolijke Hawaii-shirts

De rechtse boogaloo-beweging in Amerika dweept met een gewapende opstand. Sommige aanhangers grijpen nu ook echt naar de wapens.