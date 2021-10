Facebook beschermt tieners wel degelijk, vindt Facebook

Het is inmiddels een bekend ritueel: een vertegenwoordiger van Facebook moet op het matje komen in de Amerikaanse Senaat, wordt overladen met kritiek, maar blijft rustig de van tevoren opgestelde talking points opdreunen. Op donderdagavond moest Antigone Davis, hoofd veiligheid van het bedrijf, die corvee doen, maar ze had het niet makkelijk. De senatoren konden haar namelijk om de oren slaan met onderzoek dat Facebook zelf had laten doen.

The Wall Street Journal had onlangs de hand weten te leggen op interne documenten van Facebook zelf. Die gingen onder andere over het effect van Instagram op het zelfbeeld van jongeren, vooral meisjes. “Voor een op de drie meisjes maken we de problemen die ze met het beeld van hun eigen lichaam hebben erger”, zo citeerde de krant uit een interne presentatie. Tussen de 6 en de 13 procent van de tieners die suïcidale gedachten hebben, zien die gedachten als gevolg van het gebruik van Instagram, een op het delen van foto’s gericht sociaal medium dat eigendom is van Facebook.

‘Juist positieve effecten’

Terwijl zulke cijfers intern rondgingen, vertelde Facebook-baas Mark Zuckerberg afgelopen maart nog in het openbaar dat het gebruik van sociale media ‘volgens het onderzoek dat wij gezien hebben’ juist positieve effecten had op het mentale welzijn van kinderen. Facebook bleef ook werken aan een speciale Instagramversie voor kinderen onder de 13, wat nu de ondergrens is voor lidmaatschap.

De storm van kritiek die opstak na de publicatie van The Wall Street Journal leidde ertoe dat Facebook dat laatste project tijdelijk stilzette. ‘Niet om het te heroverwegen overigens, maar om ‘de behoefte aan en waarde van dit product’ beter uit te leggen aan ouders en experts.

In de Senaat verdedigde Davis haar bedrijf door te zeggen dat er journalisten het interne onderzoek van Facebook selectief en zonder genoeg context hadden gepresenteerd, en dat het bedrijf er alles aan doet om misbruik tegen te gaan.

Senatoren van zowel de Republikeinen als de Democraten waren het eens een keertje eens: dat verweer was veel te slap. Ze kondigden een aanscherping aan van de wet uit 1998 die regelt welke gegevens bedrijven online over kinderen mogen verzamelen. Of dat ook gebeurt, is nog de vraag. De afgelopen jaren is er in de VS in de praktijk weinig terechtgekomen van voornemens om grote techbedrijven te reguleren, en blijft het meestal bij vermanende woorden in hoorzittingen als deze.

