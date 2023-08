F-16’s in actie om Russen af te schrikken

Twee Nederlandse F-16’s zijn maandagochtend in actie gekomen vanwege twee Russische bommenwerpers die het Nederlandse luchtruim naderden. De Russische bommenwerpers werden gesignaleerd boven internationale wateren ten noorden van Denemarken. De Nederlandse luchtmacht stuurde vanaf de vliegbasis Volkel de twee straaljagers eropaf.

Ook twee Deense F-16’s stegen op om de Russische vliegtuigen te ‘onderscheppen’. Bij zo’n onderschepping identificeren de straaljagerpiloten de bommenwerpers en proberen radiocontact te leggen. Nadat de Russische toestellen waren omgekeerd, werden ze nog enige tijd door de Deense straaljagers begeleid. De Nederlandse F-16’s bleven ook nog een poos paraat in de lucht.

De twee Russische vliegtuigen waren strategische lange-afstandsbommenwerpers van het type Tu-95, met de Navo-codenaam ‘Bear’. Deze viermotorige toestellen stammen uit de Sovjettijd en zijn al een halve eeuw in gebruik. Ze werden oorspronkelijk ontworpen als atoombommenwerpers, maar zijn later aangepast voor onder meer het lanceren van kruisraketten. De Tu-95's worden door Moskou gebruikt om de luchtverdediging van Navo-landen te testen en te laten merken dat Rusland zijn militaire macht ver weg kan laten gelden. Er duiken geregeld Bears op aan de randen van het Amerikaanse en Europese luchtruim.

Belang van snelle inzetbaarheid

Volgens Defensie illustreert het incident ‘het belang van snelle inzetbaarheid’. Nederland is samen met België verantwoordelijk voor de bewaking van het luchtruim van de Benelux. De verantwoordelijkheid voor snelle reacties nemen de twee buurlanden afwisselend voor enkele maanden op zich. Hiervoor staan 24 uur per etmaal twee gewapende F-16’s paraat, in Nederland gewoonlijk op de vliegbases Leeuwarden of Volkel. Sinds april heeft Nederland deze taak weer.

Ook het Verenigd Koninkrijk meldde maandag dat het straaljagers in actie liet komen om twee Russische bommenwerpers te onderscheppen. Deze vlogen in het internationale luchtruim ten noorden van Schotland. Of het om dezelfde toestellen ging waar de Nederlandse en Deense F-16’s achter aan gingen, was onduidelijk.

In een reactie liet Moskou weten dat het om strategische bommenwerpers ging die routinevluchten uitvoerden boven internationale wateren in het noordpoolgebied. Ook meldde het Kremlin dat een Russische straaljager van het type Mig-29 moest opstijgen om een ‘schending’ van zijn luchtruim door een Noors militair patrouillevliegtuig boven de Barentszzee te voorkomen.

