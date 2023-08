‘Extremist’ Navalny moet nog eens 19 jaar langer de cel in

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny krijgt er negentien jaar celstraf bij. In een geïmproviseerde rechtbank in de strafkolonie waar de 47-jarige anti-corruptieactivist sinds maart 2021 al een celstraf van 11,5 jaar uitzit, vanwege onder meer fraude en minachting van het hof, oordeelde de rechter vrijdag dat Navalny schuldig is aan allerhande vormen van ‘extremisme’. Navalny werd veroordeeld tot een ‘speciaal regime’ in de strafkolonie waar hij nu ook al vastzit.

In de juridische grabbelton die de aanklagers voor Navalny fabriceerden zaten onder meer aanklachten als het oprichten van een extremistische organisatie, het rehabiliteren van nazisme, het oproepen tot extremisme, het opzetten van een ngo die aanzet tot het plegen van misdaden, het betrekken van minderjarigen bij criminele activiteiten en financiering van extremisme. Met de nieuwe veroordeling blijft Navalny tot 2051 vastzitten, het jaar waarin hij 75 wordt.

Volgens Navalny en zijn team zijn alle aanklachten tegen hem politiek gemotiveerd. Ook talloze mensenrechtenorganisaties en westerse regeringen menen dat de recente en eerdere veroordelingen bedoeld zijn om hem politiek buitenspel te zetten. Navalny geldt als de grootste en prominentste criticus van president Poetin. In het verleden legde hij met zijn anticorruptieorganisatie FBK talloze keren op verbluffende wijze de wijdverbreide corruptie binnen het Russische regime bloot.

‘Ik ben een geraffineerde crimineel’

In aanloop naar de rechtszaak verklaarde Navalny, die zelf is opgeleid als jurist, dat de aanklagers hem hadden voorzien van een dossier van 3828 pagina’s waarin alle nieuwe strafbare feiten die hij zou hebben gepleegd uiteen werden gezet. “Hoewel uit het formaat van de boekdelen duidelijk naar voren komt dat ik een geraffineerde crimineel ben, is het onmogelijk om erachter te komen waar ik precies van word beschuldigd”, liet hij op zijn typisch ironische toon weten vanuit de gevangenis.

Op de vooravond van de uitspraak, die in een zitting achter gesloten deuren plaatsvond, liet Navalny via zijn team op X (voorheen Twitter) daarom al weten dat hij een ‘stalinistische’ veroordeling verwachtte. Zelf is hij daar naar eigen zeggen niet van onder de indruk. ‘Het maakt niet echt uit, want er komt ook een terrorismezaak aan. Ik kan nog eens tien jaar krijgen’, sorteerde hij alvast voor op het volgende strafrechtelijke schijnproces dat hem boven het hoofd hangt.

Wel vroeg hij zijn toehoorders stil te staan bij het vonnis. ‘Bedenk even waarom zo’n hoge straf nodig is om een voorbeeld te stellen. Het belangrijkste doel is om te intimideren. Om u te intimideren, niet mij.’ Daarom riep hij zijn medestanders op niet te zwichten voor de bangmakerij en zich zo goed en kwaad als het gaat te verzetten tegen het Poetin-regime.

‘Het is een schande om niets te doen’

‘Wat kan ik persoonlijk doen om weerstand te bieden?’, dwong Navalny zijn toehoorders online tot zelfreflectie. ‘Als u deze vraag beantwoordt, waag het dan niet om ‘niets’ te zeggen. Uiteraard kunt u dat wel. Iedereen kan iets doen. Praat met uw buren, hang een flyer op, deel onze onderzoeken met anderen.’ Want, zo concludeerde de oppositieleider in zijn online verhandeling: ‘Het is geen schande om de veiligste manier te kiezen om weerstand te bieden. Het is een schande om niets te doen. Het is een schande om uzelf te laten intimideren.’

Westen reageert verontwaardigd op nieuwe veroordeling Navalny Vanuit het westen wordt verontwaardigd gereageerd op de veroordeling. Zowel de Europese Unie als de Verenigde Naties hekelen een schijnproces en eisen zijn onmiddellijke vrijlating. Na een “gemanipuleerd proces” is “dit willekeurige vonnis een reactie op zijn moed om het regime in het Kremlin te bekritiseren”, schreef Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, op X, het vroegere Twitter. “De EU veroordeelt in de sterkste bewoordingen zijn politiek gemotiveerde arrestatie, proces en veroordeling”, voegde het hoofd diplomatie van de EU, Josep Borrell, er in een verklaring aan toe. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock noemt de nieuwe veroordeling “een flagrante onrechtvaardigheid”. “Poetin vreest niets meer dan diegenen die zich verzetten tegen oorlog en corruptie en de democratie verdedigen, zelfs vanuit een gevangeniscel. Hij zal kritische stemmen niet het zwijgen opleggen”, schreef ze op X.

