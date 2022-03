Extreme droogte vernietigt Tunesië. Is er hoop voor boer Majid Kanzari? ‘Ik zie geen strategie, niets’

Onderweg van de hoofdstad Tunis naar het noordwestelijk gelegen landbouwdorp El Krib, spreekt boer Majid Kanzari over de droogte als een vernietigende kracht: “Ze maakt de natuurlijke cyclus kapot. Ze verwoest de oogst, trekt insecten aan, er groeit geen gras om het vee te voeden, de koeien geven minder melk, worden minder gezond en daardoor moeilijk verkoopbaar.”

Kanzari bedacht een oplossing, maar kreeg daar gedoe mee. “De gemeente dreigt mijn waterpomp te verwijderen. Ze beweren dat het water onder de grond te zout is. Maar de droogte verwoestte de afgelopen twee jaar 80 procent van de olijvenoogst en een groot deel van de tarweoogst. Veevoer is onbetaalbaar. Wat willen ze dat ik doe?”

Eenmaal over de lange onverharde weg aangekomen bij het witte bakstenen huisje in El Krib rolt de boer vanuit zijn woning een zwarte elektriciteitskabel naar de waterpomp, die hij geïnstalleerd heeft op zijn droge akker ruim driehonderd meter verderop. Al snel stroomt er water uit de pomp in een grote waterbak. De wijde akkers, geploegd en beplant, liggen er vredig en verlaten bij. Iets in de verte loopt een boer met een kudde schapen. De natuurlijke geulen verderop zijn uitgedroogd, de grond gebarsten.

De graanschuur van Tunesië

Verschrompelde grond, gescheurde oppervlakten, gebarsten aarde. Bloeiende akkers zijn voorgoed tot het verleden gaan behoren, vrezen Tunesische boeren, na bijna zes extreem droge jaren. Niet voor niets rekenen de Verenigde Naties het land tot de 25 Afrikaanse landen die tegen 2025 te maken krijgen met kritieke watertekorten. Wetenschappers concluderen op basis van onderzoek dat dit funest is voor, onder andere, de graanproductie.

Die klap komt hier in Tunesië vooral aan in de noordelijke regio, waar Kanzari woont, bekend als de graanschuur van het land. Juist daarom is die waterpomp zo belangrijk, legt de boer uit. “Wij gaan experimenteren. Misschien kunnen we tomaten of aardappels verbouwen. Ik heb de pomp van 13.000 dinar (circa 4000 euro, red.) betaald van het geld dat ik bijverdien als elektricien. Bijna niemand kan dat betalen. Mijn neven en een buurman mogen het apparaat ook gebruiken.”

Maar dit type eigen initiatief maakt de situatie alleen maar erger, waarschuwt Radhia Essamin, onderzoeker, gespecialiseerd in water. “De watervoorraad onder de grond is schaars. Als iedereen op eigen houtje gaat boren, raken de bronnen uitgeput en gedestabiliseerd. Zeker nu het land al jaren geteisterd wordt door extreme droogte.”

Met dit soort tegenwerpingen kunnen de boeren in El Krib niets. “Als de overheid mij niet helpt, wie dan?” zegt Kanzari, die zijn lunch met eieren en tomaten nuttigt op een krukje in het woonvertrek van zijn tante. “Iedereen is hier boer. We verbouwen bijna allemaal tarwe, gerst, olijven en amandelen, zoals onze ouders ons dat geleerd hebben. In mijn jeugd kwam de regen met bakken uit de hemel, maar nu is de winter de zomer geworden. Van de landbouw valt niet meer te leven. Jongeren trekken weg en ik ken veel mensen met een bijbaan.”

Meer samenwerking, minder wantrouwen

Kanzari’s vriend Werfelli Abdelkrim (39) is een van hen. Hij studeerde financiële economie, maar toen hij geen werk kon vinden werd hij boer, net als zijn ouders. Het loopt tegen het eind van de middag en de vrienden pakken even een terrasje bij een levendig café net buiten El Krib. “Er moet meer overheidshulp komen. Door de droogte verloor ik de afgelopen jaren minstens de helft van mijn oogst. Ik kom alleen rond door ernaast te werken in de bouw. Waarom geven ze geen subsidie? Ik zie geen planning, geen strategie, niets.”

Hij neemt een slok water en staart naar de bedrieglijk groene heuvels in de verte. “Het ligt ook aan onszelf. We moeten meer samenwerken en over het onderlinge wantrouwen heenstappen. En meer innoveren”

Toch trekt de overheid zich de situatie wel degelijk aan, zegt onderzoeker Essamin. “De kritiek is terecht. Er wordt niets geregistreerd zodat er slecht zicht bestaat op de watervoorraden. Maar het ministerie van landbouw heeft inmiddels wel een aanpak klaarliggen.”

De aquaducten van het Romeinse Rijk

Niet alle initiatieven pakken evengoed uit, blijkt op de terugweg van het terras naar El Krib. “Kijk”, zegt Kanzari net na het passeren van de kleine moskee. “Daar wilde ze bufferbekkens bouwen om regenwater op te vangen, maar dat zou betekenen dat de boeren hun land moeten verkopen en verkassen, dus daar gaat niemand mee akkoord.” Vlak ernaast ligt wat ooit een rivier was: een armetierig stroompje bezaaid met plastic afval. Boer Kanzari windt zich op: “Een fabriek in de omgeving loost hier zijn afval. Nu is het water dat nog rest voor ons onbruikbaar.”

Even later, op de terugweg naar de hoofdstad, wijst boer Kanzari naar de stenen bogen van een van de langste aquaducten van het Romeinse Rijk, volgens de legende gebouwd na jaren van extreme droogte. Kanzari: “De Romeinen vervoerden op die manier water uit de bergen naar de toen machtige stad Carthago. Een wonder.”

