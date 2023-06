Extreemrechtse stokebrand Björn Höcke strooit met beladen termen

Björn Höcke, kopstuk van de zeer rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD), moet voor de rechter verschijnen. Justitie in de deelstaat Saksen-Anhalt heeft bekendgemaakt dat hij wordt vervolgd voor het gebruik van een nazislogan.

Höcke sloot in mei 2021 een speech af met ‘Alles für Deutschland!’, een leuze van de vroegere nazipartij. Höcke’s advocaten doen het af als ‘strafrechtelijk irrelevant’. Maar de aanklagers wijzen erop dat de slogan in Duitsland verboden is. Volgens hen was Höcke, die vroeger geschiedenisleraar was, zich wel degelijk bewust van de herkomst.

De 51-jarige Höcke is officieel slechts AfD-fractievoorzitter in het parlement van de deelstaat Thüringen. Maar hij is ook de drijvende kracht achter de grote, en steeds invloedrijkere, extreemrechtse factie van de AfD.

Duitse volk afschaffen

Höcke, een slanke man met het grijzende haar in een scheiding, woont met zijn vrouw en vier kinderen in het Thüringer gehucht Bornhagen. Hij is fel gekant tegen immigratie. “De zogenaamde immigratiepolitiek”, foeterde hij in 2019, “is niets anders dan een van bovenaf opgelegde revolutie om het Duitse volk af te schaffen.”

Hij flirt daarbij met neonazistische groepen en opvattingen. Zo werpt hij zich op als strijder tegen een gedegenereerd systeem dat omver moet worden geworpen en zaait hij voortdurend twijfel over de democratie, de rechtspraak, de wetenschap en de media. Ook is hij kritisch over de schuldbewuste wijze waarop Duitsland de Tweede Wereldoorlog herdenkt. “Deze stomme politiek van het verleden een plek geven verlamt ons”, zei hij in 2017. Het herdenkingsbeleid moest volgens hem ‘180 graden gedraaid’. Gematigder AfD’ers probeerden hem daarna te laten royeren, maar zonder succes.

‘Lebensraum’

Höcke’s AfD groeit de laatste tijd in populariteit. De partij geniet volgens peilingen inmiddels de steun van 18 procent van de kiezers.

Hoe de rechter oordeelt over Höcke’s gebruik van de nazislogan, zal moeten blijken. De extreemrechtse onruststoker strooit al jaren met beladen termen als entartet (ontaard) en Lebensraum (leefruimte). Als hij erop wordt aangesproken, zegt hij doorgaans dat hij verkeerd wordt uitgelegd. Zo zei hij eens te hopen op ‘een toekomst van duizend jaar’ voor Duitsland, wat critici deed denken aan het door Hitler verlangde duizendjarige rijk. Höcke schamperde daarop dat je in Duitsland kennelijk niet eens meer het getal duizend kan gebruiken.

