Extreemrechts verliest verkiezingen in Spanje, maar wint in andere landen sterk aan invloed

Bij de verkiezingen in Spanje verloor het radicaal-rechtse Vox, maar elders in Europa is extreemrechts juist in opmars. Met anti-migratie- en anti-homobeleid tot gevolg.

In Spanje waren de verkiezingen van oudsher een tweestrijd tussen de sociaal-democratische PSOE en de centrum-rechtse Partido Popular (PP), maar met de opkomst van partijen aan de linker- en rechter-flanken kunnen die niet meer zelfstandig regeren. In de laatste verkiezingsrace waren alle ogen gericht op de radicaal-rechtse buitenbeen Vox.

De vraag was of het centrum-rechtse PP genoeg stemmen zou halen om te kunnen regeren of de hulp van Vox nodig had om een meerderheid te vormen. Zondagavond bleek dat rechts, in welke constructie ook, geen meerderheid heeft. Het rechtse avontuur stuitte op een harde muur en houdt voorlopig op.

Liefde voor fascistische Franco

De verkiezingsuitslag is een grote domper voor het radicaal-rechtse Vox. De beweging kreeg zelfs beduidend minder zetels dan bij de vorige verkiezingen (van 52 naar 33 zetels). Vox is fel tegen migratie, progressieve waarden en homorechten en maakt geen geheim van zijn warme gevoelens voor de fascistische dictator Francisco Franco, die Spanje decennia leidde.

Vox hoopte een ingang te krijgen in de regering door de PP eventueel aan een meerderheid te helpen. Radicaal-rechts gebruikt deze strategie in ook een aantal andere Europese landen: via een steunconstructie helpt het centrum-rechts aan een regering, maar aan die hulp hangt een prijskaartje.

Finland bevond zich in april in een vergelijkbare situatie als Spanje. De centrum-rechtse Nationale Coalitiepartij (NCP) van Petteri Orpo won de verkiezingen met een nipte voorsprong op zijn progressieve rivaal, waarbij de NCP weliswaar de grootste werd, maar niet kon regeren zonder de hulp van de radicaal-rechtse Finnenpartij (FP). Hoewel die partij de migratie aan banden wil leggen en uit de EU wil stappen, stapte Orpo vorige maand in een coalitie met de FP.

Sleutelrol extreemrechts in Zweden

In buurland Zweden koos rechts voor een andere constructie. Bij de verkiezingen in september wonnen de middenpartijen niet genoeg zetels om een meerderheid te kunnen vormen. De extreemrechtse Zweden Democraten (SD) kregen maar liefst 20 procent van de stemmen en verkregen daarmee een sleutelpositie bij een te vormen kabinet.

Uiteindelijk stapte de SD niet in een coalitie met centrum-rechts, maar mocht de partij meeschrijven aan het regeerakkoord in ruil voor gedoogsteun. De minderheidscoalitie kreeg een afdwingbaar boodschappenlijstje mee, vooral op het gebied van migratie. Zo wil de SD een einde aan gezinshereniging en nieuwe regels opleggen aan nieuwe migranten, waaronder een gedragstest.

Een dergelijke steunconstructie wordt ook overwogen door de VVD in Nederland. Tussen 2010 en 2012 hielp de PVV al het minderheidskabinet van de VVD en het CDA met gedoogsteun overeind, en onlangs sloot VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans in een interview met Elsevier Magazine een nieuw te vormen kabinet met gedoogsteun van de PVV niet uit, als zo het asiel- en migratiebeleid strenger kan worden.

VVD overweegt gedoogsteun PVV

“Als je een stevig beleid wilt voeren, moet je niet blijven steken in compromissen met links”, zei hij. “Dan kan het nodig zijn met Geert Wilders tot oplossingen te komen. Hierover moet de partij discussiëren.” Hij stelde ook met BBB van Caroline van der Plas te kunnen samenwerken. “Haar insteek is goed en wij kunnen zaken doen.”

In andere landen is radicaal-rechts inmiddels al groot genoeg om zelfstandig te kunnen regeren, zonder hulp van het centrum. De bekendste voorbeelden zijn Polen en Hongarije. De Hongaarse premier Viktor Orbán regeert al sinds 2010 onafgebroken en voert een radicaal anti-migranten- en anti-homobeleid.

Zo ageerde hij in 2022 tegen ‘rassenvermenging’ in Europa en voerde hij een ‘homopropagandawet’ in die onder meer het verspreiden van informatie over homoseksualiteit verbiedt op televisie. In Polen regeert de ultra-conservatieve PiS sinds 2015 onafgebroken en ook met een meerderheid in het parlement.

Italië perkt homorechten in

In Italië zijn de radicaal-rechtse partijen door hun versplintering en coalitiesysteem nog altijd afhankelijk van samenwerking, maar inmiddels gezamenlijk groot genoeg om een meerderheidsregering te vormen. In september haalde de radicaal-rechtse Broeders van Italië van de huidige premier Giorgia Meloni een grote overwinning, en kon samen met haar rechtse bondgenoten een coalitie vormen.

De regering voert sindsdien een harder migratiebeleid en een actief anti-homobeleid. Nadat Meloni in maart stelde erop te willen toezien dat de registratie van homoseksuele ouders streng blijft, werd dit weekend bekend dat de namen van niet-biologische lesbische moeders van de geboorteaktes van hun kinderen zijn geschrapt.

Lees ook:

Het salonfähig maken van radicaal rechts stoort me

Wat er nu in Amerika gebeurt, geeft aan hoe democratieën om zeep kunnen worden geholpen. Dat begint met het aanvallen van de instituties, schrijft Rob de Wijk.