Extreem weer: het regent cocaïne op Sardinië

Een luide klap op het dak van hun huis bezorgde inwoners van het gehucht Baratili San Pietro op het Italiaanse eiland Sardinië de schrik van hun leven. Nadat de bewoners de politie hadden gewaarschuwd, vonden agenten op het dak van de woning een zwarte koffer, die een zonnepaneel had verwoest. De koffer bleek gevuld met cocaïne ter waarde van 9 miljoen euro. “Het regent cocaïne op Sardinië”, kopten Italiaanse media, die al snel parallellen trokken met Zuid-Amerikaanse bendes die drugs vanuit vliegtuigjes droppen.

Volgens persbureau Ansa arresteerde de politie afgelopen week na vier maanden onderzoek een piloot, die op de bewuste dag met een sportvliegtuigje met de drugs was opgestegen van een vliegveldje bij Rome. Rechercheurs zoeken nog naar de mensen voor wie de cocaïne bestemd was. Het is de eerste keer dat zo’n incident in de openbaarheid komt op Sardinië. Maar de politie vermoedt dat vaker op deze wijze drugs zijn gedropt op het eiland.

