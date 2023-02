Extreem hoge borgsom voor Chinese miljardair Zhang Li, maar hij mag wel in zijn privézwembad

De Britse rechter kon het niet laten om tijdens zijn vonnis vorige week te verzuchten dat er nu eenmaal ‘weinig zwembaden zijn in de gevangenis’. De zaak waarover hij zich boog, was dan ook uitzonderlijk. Het ging om de vraag of de Chinese miljardair Zhang Li (70) – op verzoek van de Verenigde Staten gearresteerd op vliegveld Heathrow in Londen – wel of geen handboeien om moest als hij vanuit zijn 7 miljoen kostende penthouse naar zijn privézwembad op een andere verdieping wil.

Zhang werd in november aangehouden op verdenking van het betalen van steekpenningen bij een bouwproject in de VS. Hij wist in het Verenigd Koninkrijk, in afwachting van zijn uitlevering, op borgtocht vrij te komen. Dat was erg bijzonder. Want hij geldt als vluchtgevaarlijk. Zodra hij op een vliegtuig naar China weet te stappen, is hij uit handen van de VS.

Maar goed, Zhang betaalde volgens The Times dan ook de hoogste borgsomregeling in het VK ooit: eentje van circa 17 miljoen euro. Daarbij stemde hij onder meer toe zijn eigen bewaking te betalen in afwachting van zijn proces. Want een van de voorwaarden voor zijn borgtocht is wel dat hij 24 uur per dag wordt bewaakt. Zelfs als hij slaapt, staat er een camera op hem gericht.

Penthouse met uitzicht op de rivier de Theems

Zhang kan het hebben, 17 miljoen euro is voor hem wisselgeld. Klassenjustitie, klonk het dus meteen. Want in plaats van een Britse gevangenis, waar de minder rijken hun voorarrest uitzitten, geniet de zakenman van een superluxe flat met vijf kamers én een privézwembad. Op de 43ste verdieping van een woontoren van zijn eigen vastgoedbedrijf nota bene, met uitzicht op de rivier de Theems.

Nee, hij mag dat superluxe penthouse niet uit. Maar de rechter oordeelde vorige week, ondanks de verzuchting over het gebrek aan zwembaden in gevangenissen, dat die handboeien op weg naar een verfrissende duik toch wat overdreven zijn. Het voedde de onvrede in de Britse samenleving verder – van nature geobsedeerd met klasse en klassenverschillen.

Want worden Zhangs borgvoorwaarden nu niet te veel versoepeld? De rechter bepaalde ook dat de steenrijke Zhang, die de beschuldigingen van omkoping ontkent, niet langer een elektronische zender om zijn enkel hoeft te dragen in zijn penthouse. De reden: zo hoog in de weelderige wolkenkrabber is het signaal dat die zender afgeeft voor de politie beneden toch te zwak om goed te kunnen volgen.

