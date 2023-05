Extreem giftige slang ontdekt in de Mekongdelta, samen met 380 andere nieuwe soorten

Een uiterst giftige en gevaarlijke kraitslang in Myanmar is een van de 380 nieuw ontdekte soorten in het stroomgebied van de machtige Mekong-rivier in Zuidoost-Azië. Wetenschappelijke onderzoeksteams uit Laos, Cambodja, Thailand, Myanmar en Vietnam deden de ontdekkingen. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) kwam maandag met een rapport over alle nieuwe vondsten in de afgelopen twee jaar.

Hans Beukeboom van het WNF is plezierig verrast door het grote aantal nieuwe soorten. “De regio van de Mekong is weinig onderzocht. Sommige soorten waren weleens gezien, maar daarvan was tot nu toe niet vastgesteld dat het om een nieuwe soort ging.”

Beet met fatale gevolgen

De extreem giftige Suzhen’s krait, genoemd naar de Chinese mythologische slangengodin Bai Su Zhen, is ontdekt in het oerwoud van de Kachindeelstaat in Myanmar. De verwachting is dat deze gifslang ook voorkomt in het naburige China, maar in dat land is er geen onderzoek gedaan naar nieuwe soorten. De gevonden kraitslang lijkt op een andere krait, maar door DNA-onderzoek is nu vastgesteld dat er grote genetische verschillen zijn en dat het om een aparte kraitsoort gaat.

Kraitslangen zijn ’s nachts actief en gaan geregeld in huizen op zoek naar voedsel. Als iemand in zijn slaap deze slang per ongeluk aanraakt, volgt er onmiddellijk een reactie. De beet kan fatale gevolgen hebben.

Beukeboom zelf is het meest gecharmeerd van de vondst een nieuwe moskikker, de khoi genaamd, naar de ontdekker in Vietnam. Die brengt het aantal soorten moskikkers op zeventien stuks. De kikker wordt zo’n vijf tot zes centimeter lang en heeft vooral op de rug een groene drabbige huid met bulten, waarvan sommige roodbruin zijn.

De in Vietnam gevonden nieuwe moskikker, de Theloderma khoii. Beeld WNF / Nguyen Thien

In Thailand is er een heel bijzondere lichtbruine gekko met donkere strepen gevonden in de Tenasserimbergketen op de grens met Myanmar. Het kleine reptiel lijkt erg op een minuscule alligator. Het blijkt ook nog eens bijzonder agressief te reageren als het wordt benaderd. De gekko opent zijn bek en slaat fel met zijn staart van links naar rechts. Het reptiel leeft in boomopeningen en rond de wortels van vijgenbomen.

De in Thailand nieuw ontdekte gekkosoort Cyrtodactylus rukhadeva lijkt een beetje op een alligator. Beeld WNF

Het hele gebied van Tenasserim is nog nauwelijks onderzocht op nieuwe diersoorten. De verwachting is dat daar nog veel nieuwe ontdekkingen gedaan kunnen worden de komende jaren.

Burgeroorlogen niet bevorderlijk voor de biodiversiteit

Bedreigingen zijn er volop voor nieuwe soorten. Sommige die ontdekt worden, kunnen meteen op de rode lijst als ernstig bedreigd met uitsterven. De snelle ontwikkeling van infrastructuur in de meeste van deze Zuidoost-Aziatische landen vormt een bedreiging voor het voortbestaan van veel soorten. Ook de krimp van hun habitat is een groot risico. En burgeroorlogen, zoals in Myanmar zijn meestal niet bevorderlijk voor biodiversiteit. De verwachting is dat wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe soorten in Myanmar de komende jaren op een laag pitje komt te staan vanwege de politiek instabiele situatie in het land.

De 380 nieuwe soorten zijn uit te splitsen naar diverse categorieën: 290 planten, waaronder orchideeën, 19 nieuwe vissen, 24 amfibieën, 46 reptielen en een zoogdier: een vleermuis. Dit soort expedities worden sinds 1997 in de Mekongdelta gehouden en dat heeft tot nu toe, volgens Beukeboom, 3400 nieuwe soorten opgeleverd. De ontdekkingswerkzaamheden gaan ook de komende jaren door.

