Explosies in meerdere steden, live protest op Russisch journaal: dit gebeurde er vannacht in Oekraïne

Oekraïense en Russische delegaties praten dinsdag online verder over de beëindiging van de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelenski maandagavond in zijn dagelijkse videoboodschap bevestigd. Volgens een van Zelenski's adviseurs kan de oorlog in mei voorbij zijn. Ook de Russische delegatie toonde zich positief over de voortgang.

Ondanks dit voorzichtige optimisme werd er alsnog hevig gevochten vannacht en kwamen meerdere steden onder vuur te liggen. Kyiv Indepedent meldt dat er in Kiev zware explosies te horen waren, waar onder meer een flat in brand vloog. Daar zou minstens een persoon bij gewond zijn geraakt. Ook Charkov werd zwaar beschoten.

#Kharkiv was heavily shelled this night. It is the second most populous city in #Ukraine. pic.twitter.com/MUoj0xPI1z — NEXTA (@nexta_tv) 15 maart 2022

Protest op Russisch journaal

Marina Ovsjannikova, een redacteur van de staatszender, vertoonde maandag tijdens een nieuwsuitzending een stuk papier waarmee ze kijkers opriep de “propaganda niet te geloven”. Ook riep ze meerdere keren “stop de oorlog”. De vrouw zou zijn gearresteerd en naar een politiebureau in Moskou zijn gebracht, zo zegt Pavel Chikov, het hoofd van mensenrechtenorganisatie Agora tegen Reuters. Op Twitter wordt gezegd dat ze volgens haar advocaat “onvindbaar” zou zijn.

De Oekraïense president Zelenski heeft zijn dankbaarheid uitgesproken “naar alle Russen die zich niet laten weerhouden om de waarheid te vertellen en die vechten tegen desinformatie, en in het bijzonder naar de vrouw die in de studio van Channel One een anti-oorlogspamflet liet zien”.

A woman rushed onto a Russian state-run Channel One broadcast tonight with an anti-war sign.



“Stop the war. Don’t believe the propaganda. They’re lying to you,” it reads. pic.twitter.com/9jdlbcH8Ri — Christopher Miller (@ChristopherJM) 14 maart 2022

Stroomtoevoer naar oude kerncentrale Tsjernobyl hersteld

De stroomtoevoer naar de oude, in 1986 deels ontplofte, kerncentrale Tsjernobyl in Oekraïne is hersteld, zegt het internationaal atoomagentschap (IAEA). De stroomtoevoer was maandagochtend beschadigd door Russische troepen.

De centrale moest daarom net als vorige week weer op noodgeneratoren draaien. Stroom is nodig voor de voorzieningen die beschermen tegen straling, aldus Oekraïne. De kerncentrale wekt zelf al jaren geen stroom op, maar er wordt nog wel radioactief afval bewaard.

