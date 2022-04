‘Explosies in Kiev en Cherson’; CIA: Poetin kan na tegenslag toevlucht nemen tot nucleaire wapens

In Oekraïense steden zijn in de nacht van donderdag op vrijdag verschillende krachtige explosies te horen. Lokale media melden ontploffingen in of rondom hoofdstad Kiev en het zuidelijk gelegen Cherson. Wat er precies geraakt wordt, is niet duidelijk. Voorafgaand aan de explosies klonk in vrijwel alle Oekraïense regio’s het luchtalarm.

Het Oekraïense parlementslid Lesia Vasylenko schrijft op Twitter dat er in Kiev drie explosies achtereen klonken. “Hoogstwaarschijnlijk omdat Poetin razend is geworden vanwege het gezonken oorlogsschip Moskva”, aldus Vasylenko, die eraan toevoegt dat “Oekraïners ondanks de Russische ergernis overeind blijven staan”.

Volgens persbureau Reuters gaat het om de meest significante explosies in Kiev sinds de terugtrekking van de Russische troepen vorige maand. De autoriteiten in de stad brengen summier informatie naar buiten om de Russen niet onbedoeld van informatie te voorzien. Inwoners zijn om diezelfde reden opgeroepen geen beelden van de explosies op sociale media te plaatsen. In een Telegram-bericht melden de autoriteiten volgens de BBC slechts dat “alles veilig” is.

3 explosions in #Kyiv right now. One after the other. The air raid warning has been on for an hour. Most likely #putin gone livid because of the #Moskva sinking. Oh well, we’ll just keep standing to #Russia’s annoyance — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) 14 april 2022

CIA: Poetin kan toevlucht nemen tot nucleaire wapens na tegenslag

De Russische president Vladimir Poetin kan zijn toevlucht nemen tot nucleaire wapens na de militaire tegenslagen die Rusland te verduren kreeg. Dat vertelde CIA-baas William Burns donderdag tijdens een toespraak voor een universiteit in de Amerikaanse stad Atlanta.

Burns zegt dat een nucleaire dreiging niet lichtvaardig opgevat moet worden “gezien de potentiële wanhoop van Poetin”. De CIA-baas zegt dat Poetin zou kunnen besluiten ‘beperkte’ tactische kernwapens in te zetten. Deze kernwapens zijn minder krachtig dan de atoombom die in 1945 de Japanse stad Hiroshima vernietigde.

Burns, die ooit als ambassadeur in Rusland werkte, zegt in zijn toespraak “zeer bezorgd” te zijn. Volgens de CIA-baas “maakt ook president Biden zich grote zorgen over het vermijden van een Derde Wereldoorlog waarbinnen een nucleair conflict mogelijk wordt”.

Rusland waarschuwt VS: stop met bewapenen van Oekraïne

Ook heeft de Verenigde Staten een diplomatiek verzoek gekregen van Rusland om “te stoppen met het bewapenen van Oekraïne”. De wapenleveringen “gieten olie op het vuur” en kunnen “onvoorspelbare gevolgen hebben”, waarschuwt Rusland. Het Russische verzoek kwam volgens The Washington Post deze week op het moment dat 800 miljoen dollar (zo’n 735 miljoen euro) aan extra wapenhulp door de VS aan Oekraïne werd toegezegd.

De Amerikaanse krant heeft een kopie van het diplomatieke verzoek ingezien waarin Rusland zorgen uit over “gevoelige” wapens die de VS leveren. Vooral de levering van geavanceerde raketlanceringsinstallaties zit het Kremlin dwars. Het laatste wapenpakket van de VS voor Oekraïne bestaat verder uit onder meer artillerie, helikopters, pantservoertuigen en munitie. De levering kwam bovenop 1,7 miljard aan Amerikaanse militaire hulp voor Oekraïne sinds de Russische inval in februari.

Russische experts suggereren in de Amerikaanse krant dat Moskou westerse wapentransporten mogelijk zou kunnen proberen aan te vallen zodra deze in Oekraïne arriveren. Tot nu toe werden wel munitiedepots in Oekraïne getroffen, maar bleef het transport van wapens ongeschonden.

