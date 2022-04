Explosies in centrum Kiev, na bezoek VN-baas Guterres aan de stad

Terwijl het Russische offensief in het oosten op gang komt, werd ook de Oekraïense hoofdstad Kiev weer getroffen.

De timing kan puur toevallig geweest zijn, maar wie wilde kon er ook prima een Russische waarschuwing aan de secretaris-generaal van de Verenigd Naties in zien. Op donderdag was Antonio Guterres in Kiev, liet zich rondleiden, onder andere in de voorsteden Boetsja en Irpin, waar het Russische leger een bloedbad aanrichtte, en gaf een persconferentie waarin hij Oekraïne een ‘epicentrum van ondraaglijk verdriet en pijn’ noemde. Niet lang na die persconferentie werd het centrum van de hoofdstad opgeschrikt door explosies.

Volgens burgemeester Vitali Klitsjko het resultaat van Russische beschietingen. Hoeveel slachtoffers er precies bij vielen, werd nog onderzocht .

Einde aan het voorzichtig oppakken van het normale leven

Daarmee kwam een einde aan een periode van een aantal weken waarin Kiev gevrijwaard bleef van aanvallen, en waarin het normale leven zich voorzichtig weer herpakte, terwijl het Russische leger zich in het oosten hergroepeerde.

Guterres was net hiervoor in Moskou geweest, in een mislukte poging om een diplomatieke doorbraak te forceren in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Maar uit Rusland komt dezer dagen geen taal die doet vermoeden dat de diplomatie nu kansrijk is.

Rusland reageerde furieus op enkele tegenaanvallen die Oekraïne in Rusland zou hebben uitgevoerd, en legde de schuld daarvoor bij westerse landen die wapens blijven leveren. “Ik adviseer jullie om ons geduld niet nog langer op de proef te stellen”, stelde een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken, die voor ‘harde consequenties’ waarschuwde.

Zware wapens voor de slag om de Donbas

President Biden van de Verenigde Staten laat zich door zulke dreigementen vooralsnog niet van zijn koers afbrengen: geen directe inmenging, maar maximale steun. Hij legde het Congres een wet voor die nog eens 33 miljard dollar vrijmaakt voor militaire en financiële hulp aan Oekraïne. De afgelopen tijd hebben veel westerse landen hun wapenleveranties opgevoerd, ook van zwaar materieel.

Oekraïne heeft dat nodig voor slag om de Donbas, waar Rusland volgens Oekraïne inmiddels ‘intense beschietingen’ uitvoert. Het is lastig om vast te stellen hoe het conflict zich daar ontwikkelt; veel journalisten zijn er niet. Zeker is dat Rusland op dit moment maar langzaam terreinwinst boekt, maar volgens het Amerikaanse ministerie van defensie kan dat er ook op duiden dat ze niet, zoals eerder in de oorlog, kwetsbaar willen worden doordat de aanvoerlijnen te lang worden.

