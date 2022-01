Explosie van Dakar-auto was mogelijk een terroristische aanslag zegt Franse minister

De explosie van vorige week in een van de auto’s die betrokken was bij de Dakar Rally was mogelijk een terroristische aanslag, zo liet de Franse minister van buitenlandse zaken Jean-Yves Le Drian vrijdag weten in een interview op de Franse radio.

Het gaat om een explosie in een van de supportauto’s van het Franse team Sodicars, die op weg was van een hotel in Jeddah naar de start, twee dagen voor de befaamde race – die sinds 2020 in Saudi-Arabië wordt gehouden – zou beginnen.

De auto werd op nog geen vijfhonderd meter van het hotel tot stilstand gebracht door een ontploffing. Coureur Philippe Boutron, die achter het stuur zat, werd zwaar verwond. Inmiddels is Boutron in Frankrijk, buiten levensgevaar, maar met ernstige verwondingen aan beide benen.

‘Het was een opzettelijke daad’

De uitspraak van de Franse minister zal niet warm onthaald worden in Saudi-Arabië; het nieuws leidt af van wat een uitstalling had moeten zijn in hoe goed het land gastheer kan spelen voor zulke grote sportevenementen. De Saudische autoriteiten kondigden kort na de explosie al aan dat het met zekerheid ging om een ongeluk.

De Fransen sluiten zich daar niet bij aan. Een woordvoerder van Sodicars liet aan Franse journalisten weten dat er bij hen geen twijfel bestaat over de toedracht van de explosie: “We moeten de waarheid vertellen. Het was een aanval, en geen ongeluk zoals de Saudische autoriteiten blijven beweren. Er zat een bom in de zijkant van het voertuig, onder de pedalen.”

Ook Richard Gonzalez, het hoofd van Sodicars, gelooft dat zijn team werd getroffen door een aanslag. “Er zat een lading onder de zijkant van de auto die ontplofte. Ik was erbij, ik heb foto’s, ik heb alles gezien. Het was een opzettelijke daad, daar is geen twijfel over”, vertelde hij aan persbureau AFP.

Frankrijk wilde rally liefst afgelast zien

De Franse autoriteiten kondigden dinsdag al aan dat ze een onderzoek hebben geopend naar ‘meerdere pogingen tot moord in relatie met een terroristische groepering’. Ook werd het reisadvies voor Saudi-Arabië aangepast en werd Franse burgers die in Saudi-Arabië zijn opgeroepen ‘maximale oplettendheid’ uit te oefenen. Wie achter de vermeende aanslag zit, is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat Frankrijk doelwit zou zijn van een aanslag in Saudi-Arabië. Twee jaar geleden werd een bewaker bij het Franse consulaat in Jeddah gestoken met een mes en enkele weken later ontplofte er een explosief tijdens een toespraak van de Franse consul bij een herdenkingsceremonie van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Bij beide aanslagen vielen geen doden.

Volgens Le Drian zal er een Frans team naar Saudi-Arabië afreizen voor verder onderzoek. In het radio-interview zei hij ook dat hij zijn twijfels had bij het laten doorgaan van de rally. “Wij dachten dat het het waard was dit evenement af te gelasten, maar de organisatoren hebben besloten het door te laten gaan”, aldus Le Drian.

De organisatie ligt in handen van het Franse Amaury Sport Organisation (ASO), dat liet weten dat het onderzoek naar de explosie nog loopt en dat de veiligheidsmaatregelen rondom het evenement zijn opgevoerd.

Saudi-Arabië probeert zijn imago op te poetsen

Een afgelasting van de rally zou een klap zijn voor Saudi-Arabië, dat de woestijnrace ziet als een van de succesverhalen van de gigantische investeringen die het land de laatste jaren heeft gedaan om prestigieuze sportevenementen, zoals ook de Formule 1 en grote bokswedstrijden, binnen te halen. Volgens activisten gebruikt het land de evenementen om internationaal zijn imago op te poetsen, dat wordt geschaad door de slechte reputatie op het gebied van mensenrechten. De opsluiting en marteling van activisten en de moord op dissident Jamal Khashoggi zijn recente voorbeelden.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de Dakar-rally te maken krijgt met een terroristische dreiging. De rally trok oorspronkelijk vanuit Frankrijk naar de Senegalese hoofdstad Dakar, maar werd in 2008 afgelast vanwege de mogelijkheid van terroristische aanvallen in Mauritanië, een van de landen op de route. De race werd eerst naar Zuid-Amerika verplaatst en in 2020 naar Saudi-Arabië. Of de zorgen om een terroristische dreiging of het Franse onderzoek roet in het eten van deze editie gooien, moet nog blijken; tot die tijd rijdt de rally tot 14 januari door.

Lees ook:

De Dakar Rally racet langs de cel van een strijdster voor het recht om auto te rijden

De Dakar Rally reed in Saoedi-Arabië op honderden meters langs de gevangenis waar de prominente activiste Loujain al-Hathloul in de cel zit. Er is weer een roep om een boycot.

Macron beschuldigd van oppoetsen imago Saudische kroonprins Mohammed bin Salman

Het bezoek van president Macron aan Saudi-Arabië wordt flink bekritiseerd. Volgens mensenrechtenorganisaties helpt hij zo het imago van de kroonprins Mohammed bin Salman op te poetsen.