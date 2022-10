Explosie op Krimbrug is regelrechte vernedering voor Poetin

Een explosie op de brug die de bezette Krim verbindt met het Russische vasteland is de zoveelste strategische klap voor het Kremlin. Maar bovenal is het een vernedering voor president Poetin.

De tegenslagen voor de Russische president Vladimir Poetin blijven zich opstapelen. De nieuwste op het zich alsmaar uitdijende lijstje met kopzorgen van het Kremlin is de explosie die zaterdagochtend plaatsvond op de Krimbrug, de enige directe landverbinding tussen het in 2014 door Moskou bezette Oekraïense schiereiland de Krim en het Russische vasteland.

Bij een ontploffing op de bijna zeventien kilometer lange autoverkeersbrug stortte een deel van het wegdek in de Straat van Kertsj die het bouwwerk overbrugt. Ook de spoorbrug die daar parallel aan loopt raakte beschadigd.

Niemand eiste in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor de ontploffing op, waarbij drie mensen om het leven kwamen. Wel klonken er hier en daar wat beschuldigingen. Zo betichtte de parlementsvoorzitter van de Russische bezettingsmacht op de Krim Oekraïne van kwade opzet, al nam Moskou die claim niet over.

Tijdlijn Krimbrug maart 2014 - Russische president Vladimir Poetin kondigt plan voor de bouw van de brug aan, een dag na annexatie Krim. februari 2016 - Begin van de bouwwerkzaamheden. mei 2018 - Poetin opent weggedeelte van de brug, rijdt zelf achter het stuur van een vrachtauto naar de overkant. december 2019 - Spoorbrug wordt geopend voor passagierstreinen. juni 2020 - Spoorbrug wordt geopend voor goederentreinen. 8 oktober 2022 - Explosie die een deel van het weggedeelte en het spoorgedeelte beschadigt.

‘Alles wat illegaal is moet worden vernietigd’

Oekraïense regeringsfunctionarissen hebben wel meermaals gedreigd om de brug te bestoken. Het incident werd zaterdag dan ook met gejuich ontvangen in Kiev. Zo schreef Michailo Podoljak, een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, kort na de explosie bij een foto van het ingestorte wegdek op Twitter: ‘De Krim, de brug, het begin. Alles wat illegaal is moet worden vernietigd, alles wat gestolen is moet terug naar Oekraïne, alles wat bezet is door Rusland moet worden verdreven’.

De ontploffing raakte ook een trein op het spoorgedeelte van de brug. Beeld AP

Ook de exacte oorzaak van de explosie is nog altijd in nevelen gehuld, al houden de Russische autoriteiten het vooralsnog op een autobom aan boord van een vrachtwagen. Zondag deden duikers in het water onder de brug onderzoek naar de explosie, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Een dag eerder ondertekende president Poetin een decreet waarmee hij veiligheidsdienst FSB de leiding geeft over de beveiliging van de brug.

Strategische tegenslagen

De explosie op de Krimbrug komt op een moment dat het Kremlin het ene na het andere verlies op het slagveld te verstouwen krijgt. Nadat het Oekraïense leger vorige maand met een zeer succesvol offensief in de noordoostelijke regio Charkov duizenden vierkante kilometers op de bezetter heroverde, staan de Russische strijdkrachten momenteel zwaar onder de druk in de zuidelijke regio Cherson. Ook daar rukken Kievs troepen in rap tempo op, waardoor het Russische leger steeds verder in het nauw komt.

Het incident op de Krimbrug past wat dat betreft in het rijtje met strategische tegenslagen. Want hoewel het verkeer over de brug zaterdagavond weer mondjesmaat werd hervat, legt de explosie de Russische kwetsbaarheid pijnlijk bloot. De explosie illustreert dat Poetin de bezette gebieden en hun bevolking maar moeilijk kan beschermen. De brug geldt bovendien als een belangrijke aanvoerroute voor materieel en wapentuig voor de Russische troepen die het zuiden van Oekraïne bezetten. Door de schade zal die bevoorrading, die door het Oekraïense tegenoffensief in de regio toch al onder druk stond, vermoedelijk nog stroever verlopen.

Een close-up van satellietbeelden die laten zien hoe er een wegdeel van de brug is weggeslagen. Beeld via REUTERS

Symbolische klap

En het ging überhaupt al niet zo lekker met de bevoorradingsroutes die het Kremlin gebruikt om de troepen in Oekraïne van materieel te voorzien. Zo trok het Russische leger zich ruim een week geleden terug uit de stad Lyman in Oost-Oekraïne, een plaats die geldt als belangrijk knooppunt voor treinverkeer en die eveneens van groot belang was voor de aanvoer van goederen en wapentuig.

Maar bovenal is de explosie op de Krimbrug een symbolische klap. De brug die Poetin in 2018 inaugureerde door hoogstpersoonlijk een vrachtwagen over het wegdek te rijden, stond symbool voor wat Moskou al jaren framet als de ‘hereniging’ van het schiereiland met zijn historische thuishaven. De Krimbrug is in Poetins ogen de navelstreng die het verloren kind met het moederland verbindt. Dat uitgerekend dat pronkstuk nu beschadigd is, is kortom niets anders dan een klap voor het prestige van het Kremlin en een regelrechte vernedering voor Poetin.

