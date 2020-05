Experts getuigen hoe Trump hun coronawaarschuwingen schouderophalend afdoet

Over de bestrijding van het coronavirus in de Verenigde Staten gaapt een steeds wijdere kloof tussen de regering-Trump en deskundigen binnen en buiten de overheid. Een hoge ambtenaar, Rick Bright, die opzij werd geschoven als directeur van de Biomedische Onderzoeks- en Ontwikkelingsautoriteit, getuigde voor het Congres hoe zijn waarschuwingen schouderophalend werden afgedaan. En terwijl Trumps meest prominente medische adviseur, immunoloog Anthony Fauci, waarschuwt tegen snel loslaten van beperkende maatregelen, juicht Donald Trump dat juist toe.

De president zei donderdag in een tv-interview te verwachten dat er eind dit jaar een vaccin is. Maar diezelfde ochtend zei ex-directeur Bright dat eind volgend jaar al heel optimistisch is. "Dan moet alles perfect gaan", zei hij tegen een Congres-commissie. "En ik heb het nog nooit perfect zien gaan.”

Bright ziet zichzelf als klokkenluider. Hij zegt dat hij vanwege zijn standpunten is weggewerkt als directeur van zijn organisatie, die binnen het ministerie van gezondheid moet zorgen voor de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en vaccins. Volgens hem noemden zijn bazen hem een onruststoker. Hij had al vroeg alarm geslagen over het gebrek aan medisch materiaal voor ziekenhuizen dat de overheid in voorraad had. Op het hoogtepunt van de pandemie bleek die vrees terecht.

Een militair vliegtuigje om teststaafjes uit het buitenland te halen

In één geval omzeilde Bright zijn volgens hem te passieve superieuren met behulp van Peter Navarro, een van de belangrijkste adviseurs van Trump in het Witte Huis. Die regelde een militair vliegtuig om staafjes voor het afnemen van tests uit het buitenland te halen.

Bright was ook tegen het zonder onderzoek al breed beschikbaar maken van het malariamedicijn hydroxychloroquine. Dat werd door de president een tijdlang aangeprezen als het middel dat het virus onschadelijk kon maken. Inmiddels lijkt het door de medische wereld voor dat doel afgeschreven.

Bright maakt zich zorgen over de geringe greep die de federale overheid heeft op de maatregelen die de afzonderlijke staten nemen. Zonder een landelijk beleid kunnen de VS ‘de donkerste winter van de moderne geschiedenis’ tegemoetzien. Trump noemde Bright in een tweet een ‘ontevreden ambtenaar, niet geliefd of gerespecteerd door mensen die ik heb gesproken’.

De president keerde zich de afgelopen dagen ook tegen Anthony Fauci, die dinsdag in een getuigenis voor het Congres tot voorzichtigheid gemaand had wat betreft het loslaten van de coronamaatregelen, en dan met name wat betreft het heropenen van scholen. “Dat is geen acceptabel antwoord”, aldus Trump. In een tv-interview donderdag zei hij over het versoepelen: “We willen het veilig doen, maar ook zo snel mogelijk. Het kan niet zo doorgaan, er is nu al oproer in de straten. Dit kan zo niet.”

