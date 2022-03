Experts betwijfelen effectiviteit van populaire Airbnb-actie voor Oekraïne

Met de huidige technologie is het mogelijk om vanuit Nederland iemand in Oekraïne direct financieel te steunen. Bijvoorbeeld door via Airbnb een woning in het land te boeken, zonder daadwerkelijk te gaan. Via sociale media werd de actie razendsnel populair en wereldwijd hebben tienduizenden mensen al een kamer geboekt. “Erg creatief en goed bedoeld, maar de vraag blijft of het geld wel bij de juiste mensen terechtkomt”, stelt Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Via Airbnb staan er op dit moment meer dan driehonderd woningen te huur in Oekraïne. Tussen het overzicht van stijlvol ingerichte woningen duiken ook steeds meer afbeeldingen van gebombardeerde flatgebouwen op. Inwoners van Oekraïne lijken zich bewust van het feit dat er via het internationale platform geld wordt gedoneerd. In drie weken tijd werden bijna een half miljoen overnachtingen geboekt. Dat leverde de Oekraïense Airbnb-hosts ongeveer vijftien miljoen dollar op.

Iris Planting (47) heeft inmiddels al drie keer een woning geboekt. “Als een plek veel in het nieuws is geweest, dan kijk ik of ik daar in de buurt een huisje kan vinden.” Ze legt uit hoe ze een keuze maakt tussen het woningaanbod. Recent ontving ze voor haar donaties nog een persoonlijk bericht uit Oekraïne. “Als iemand je persoonlijk bedankt, dan komt het ineens heel dichtbij.”

Directe hulp

Dat de actie veel aandacht heeft gekregen begrijpt Naomi Nolte, woordvoerder van het Rode Kruis wel: “Je krijgt het gevoel iemand in Oekraïne heel direct te helpen.” Al langere tijd neemt het aantal spontane burgerinitiatieven na een humanitaire ramp toe. Dat heeft volgens hoogleraar Hilhorst te maken met het feit dat het meer voldoening geeft om zelf het initiatief te nemen: “Het is de mens eigen om je beter te voelen als je zelf iets hebt bedacht.”

Daarnaast ziet Hilhorst dat veel mensen denken dat niet al het geld via ontwikkelingsorganisaties ten goede komt aan de mensen die er recht op hebben. Hoewel daar volgens bijzonder hoogleraar ontwikkelingsorganisaties Paul Hoebink nooit bewijs voor is gevonden, herkent ook hij die bezorgdheid bij burgers. “Een kamer boeken via Airbnb zien mensen als een goede methode om direct geld in iemands zakken te stoppen, zonder te weten of dat wel de juiste zakken zijn.”

Rijkste man van het dorp

Hoebink vraagt zich af of de Engelssprekende Airbnb-houder in Oekraïne ook degene is die op dit moment de meeste hulp nodig heeft. Door de taalbarrière en onduidelijke foto’s blijft het via het platform vaak onduidelijk wie de eigenaar is van de woning. Hilhorst: “Je weet dus niet of je de kwetsbare ouderen steunt, of toevallig de rijkste man van het dorp die ook nog eens een schitterende Airbnb heeft.”

Daarbij is het niet mogelijk om vast te stellen wie er de afgelopen weken al veel boekingen heeft ontvangen. Of diegene het geld voor zichzelf houdt of met anderen deelt, valt ook niet te achterhalen. “Je kunt je afvragen of willekeurig geld in een systeem brengen helpt”, stelt Hilhorst. Om dit risico te spreiden boekt Planting bewust niet de woningen die direct bovenaan de pagina staan. Al kan volgens haar iedereen in Oekraïne het geld wel goed gebruiken. “Arm of rijk, iedereen is alles kwijt.”

Geld is niet altijd de oplossing

Maar ten tijden van oorlog, blijkt geld niet altijd de meest effectieve manier om hulp te verlenen. Hoewel iemand vaak zelf het beste weet wat hij of zij nodig heeft, hebben cash-acties enkel zin als er nog sprake is van een effectieve markt. “Als je de schuilkelder niet kan verlaten vanwege het gevaar voor bommen, dan heb je niet zoveel aan geld”, legt Nolte uit.

Dat kan per gebied verschillen. Zo is er in het oosten van Oekraïne op dit moment meer behoefte aan schoon drinkwater, omdat de watervoorzieningen daar zijn vernietigd. Nolte: “Met het geld dat wij uit donaties hebben ontvangen, kunnen we de watervoorzieningen repareren en ervoor zorgen dat er in de tussentijd schoon drinkwater wordt uitgedeeld.”

Hilhorst weet daarnaast dat meer geld kan leiden tot inflatie in een gebied waar goederen heel schaars zijn. “Iemand met veel geld kan zeggen: ‘Geef het aan mij, ik betaal vierdubbel’.” Samen met Hoebink adviseert ze daarom om geld toch te doneren aan bestaande ontwikkelingsorganisaties.

Ondanks alle kritiek is Planting van plan de actie nog langere tijd door te zetten: “Ik weet dat het niet te verifiëren is, maar ik ga uit van het goede.”

