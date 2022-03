Exotische giftige spinnen koloniseren zwevend de Amerikaanse oostkust

Het gevaar voor arachnofobe Amerikanen schuilt de komende tijd niet alleen in kleine hoekjes, maar dient zich mogelijk ook aan vanuit de lucht. De Trichonephila clavata – in het Engels bekend als de joro spider – komt uit Oost-Azië, maar belandde een aantal jaar geleden in de deelstaat Georgia, en aardde daar zo goed, dat hij inmiddels de hele Amerikaanse oostkust aan het koloniseren is.

En een van de manieren waarop de spin zich verspreidt is een opmerkelijke: zwevend door de lucht, meegevoerd door een zelfgesponnen draadje. Als je dan ook nog bedenkt dat hij giftig is, zo groot kan worden als een kinderhand en intimiderend zwart-geel gestreept is, dan zou je van ellende wegkruipen.

Maar biologen verheugen zich op de komst van de spin, die allerlei nuttige functies in het ecosysteem vervult en geen confrontatie met mensen opzoekt. Mocht hij toch bijten: dodelijk is die beet niet.

