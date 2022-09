Exitpolls: Giorgia Meloni wint Italiaanse verkiezingen, rechts blok lijkt op komst

Meloni’s post-fascistische partij Broeders van Italië heeft ongeveer een kwart van de stemmen behaald, maar komt samen met de twee rechtse partijen (de rechtse Lega en Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi) uit op tussen de 41 en 45 procent. Daarmee verkrijgt de rechtse coalitie, althans op basis van de prognose, een meerderheid in het Italiaanse parlement. Het Italiaanse kiessysteem bevooroordeelt partijen die een verkiezingspact vormen, en kent dat naar verhouding van meer zetels toe dan de aantal binnengebrachte stemmen.

Het lijkt dus zo goed als zeker dat Meloni de nieuwe en eerste vrouwelijke premier van Italië wordt. Als de nieuwe regering geïnstalleerd wordt, dan is deze ook de meest rechtse coalitie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het zag er al langer naar uit dat Meloni afstevende op een grote verkiezingszege. Nadat premier Mario Draghi deze zomer zijn aftreden bekendmaakte na een regeringscrisis en nieuwe verkiezingen liet uitschrijven, stonden de sterren perfect gepositioneerd voor Meloni om als buitenstaander een gooi te doen naar de macht. Ze probeerde daarbij haar imago als aanhanger van de fascistische leider Benito Mussolini af te schudden, en een gematigdere toon aan te slaan om daarmee de burgers in het politieke midden te bereiken of in ieder geval niet af te schrikken.

Salvini en Berlusconi

De vraag is hoe gematigd of extreem Meloni zal zijn als nieuwe premier, maar de samenstelling van de politieke alliantie, onder wie met de radicaal-rechtse Matteo Salvini en de populistische ex-premier Silvio Berlusconi, lijkt niet van matigende invloed te zullen zijn. De rechtse partijen zijn het grotendeels met elkaar eens op belangrijke thema’s, met name op het gebied van migratie.

Waarschijnlijker is dat de internationale economie een matigende invloed uit zal oefenen op haar beleid, want Italië kan niet zomaar zonder de Europese Unie of de steun van de Verenigde Staten. Investeerders hielden de verkiezingsuitslagen dan ook weken nauwlettend in de gaten. In Amerikaanse en EU-kringen bestaan er zorgen over de schulden van Italië en opstelling van Meloni tegenover de Russische oorlog in Oekraïne. Zij beloofde de westerse steun aan Oekraïne te zullen voortzetten. Ook nam zij tijdens de verkiezingscampagne minder harde stellingen in over de EU dan voorheen.

Het kan overigens nog wel een tijd duren voordat er een nieuwe Italiaanse regering komt, want het nieuwe parlement komt pas voor het eerst bijeen op 13 oktober. Daarna zal de president de partijleiders uitnodigen voor formatiebesprekingen. Die kunnen in Italië lang duren.

