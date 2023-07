Exact twee jaar na de vernietigende rellen in Zuid-Afrika moet Zuma alsnog de bak in

Jacob Zuma, oud-president van Zuid-Afrika, moet terug de cel in. In 2021 weigerde hij te getuigen voor de rechterlijke commissie die onderzoek deed naar staatscorruptie tijdens zijn presidentschap. Zuma werd toen veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan hij er slechts twee uitzat. De commissaris voor gevangeniszaken destijds, Arthur Fraser, liet Zuma vrij op medische gronden. Dat besluit is nu ongrondwettelijk verklaard door het Constitutioneel Hof in Johannesburg, het hoogste rechtsorgaan in Zuid-Afrika. Zuma zat op dat moment in Moskou, waar hij eerder deze week naartoe vloog voor medische zorg.

Zuma (81) is de spil in diverse corruptie-, fraude- en witwaszaken. De langstlopende zaak gaat terug tot 1999. Hij zou toen zijn omgekocht door de Franse wapenfabrikant Thales, die zo een miljardencontract met de overheid veilig wist te stellen. Die zaak loopt nu al bijna achttien jaar – Zuma blijft de boel vertragen – maar moet in augustus eindelijk voor de rechter komen.

Een poging Ramaphosa af te zetten

Zuma was van 1999 tot 2005 vicepresident en van 2009 tot 2018 president van Zuid-Afrika. Tijdens zijn negen jaar als president werd naar schatting omgerekend 24 miljard euro uit de staatskas geroofd.

Zuma’s arrestatie in 2021 ontketende dagenlange rellen in zijn thuisprovincie, KwaZoeloe-Natal. Opgehitste demonstranten en opportunisten sloegen massaal aan het plunderen. Honderden fabrieken, winkels en warenhuizen gingen in vlammen op, wat de Zuid-Afrikaanse economie ergens rond de 2,5 miljard euro aan productie kostte. Bij het geweld kwamen meer dan 350 mensen om.

Plunderpartijen en slooptochten, aangewakkerd door de arrestatie van Zuma, kostten de Zuid-Afrikaanse economie in 2021 ongeveer 2,5 miljard euro aan productie. Beeld AFP

Zuma kwam snel weer vrij. Zijn eigen voormalige hoofd inlichtingen, Arthur Fraser (op dat moment baas van het gevangeniswezen), beweerde geen adequate medische zorg aan Zuma te kunnen leveren, en negeerde het besluit van de toezichthouder, die had geoordeeld dat Zuma niet in aanmerking kwam voor vrijlating op medische gronden.

Diezelfde Arthur Fraser opende vorig jaar een geruchtmakende zaak tegen zittend president Cyril Ramaphosa. Fraser beschuldigde hem van ambtsmisbruik. Ramaphosa hield een diefstal van miljoenen dollars in contanten onder de pet door de dieven te laten opsporen tot over de grens in Namibië zonder aangifte te doen. In december ontkwam Ramaphosa aan een parlementaire afzettingsprocedure en wist hij op een groot congres de steun van zijn partij – het ANC – veilig te stellen. In juni sprak de nationale ombudsman hem vrij van ambtsmisbruik. De zaak legde de verdeeldheid binnen het ANC bloot. Zuma heeft nog altijd veel aanhang en invloed.

Roebels uit Rusland

De timing van Zuma’s ziekenbezoek is opmerkelijk, de bestemming des te minder. Het ANC en Moskou gaan ver terug, tot in de begindagen van de strijd tegen apartheid. Veel partijprominenten, onder wie Zuma, volgden een militaire opleiding in de Sovjet-Unie en konden er terecht voor medische zorg. Tot eind jaren tachtig ontving het ANC ieder jaar een paar honderdduizend dollar van de Sovjetregering.

De partijkas wordt nog altijd door Rusland gespekt. Vorig jaar doneerde aluminiumbaron Viktor Vekselberg 826.000 Amerikaanse dollar aan het ANC.

Het ministerie van gevangeniszaken wint momenteel juridisch advies in over het oordeel van het Constitutioneel Hof.

Lees ook:

Een honderd jaar oude vriendschap met de Russen maakt Zuid-Afrika verdacht

Een jaar na de invasie van Oekraïne is Zuid-Afrika nog altijd onpartijdig, al wekt een militaire oefening met Rusland toch een andere indruk. Loyaliteit aan Poetin zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben.