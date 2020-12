Ex-presidenten willen zich publiekelijk laten inenten - maar eerst wacht de VS een ongekende coronagolf

Als het helpt om Amerikanen vertrouwen te geven in het vaccin, dan wil ex-president Barack Obama zich graag in het openbaar, voor de televisiecamera's, in laten enten. “Zodat mensen weten dat ik de wetenschap vertrouw”, vertelde hij in een televisie-interview. “Wat ik niet vertrouw, is Covid krijgen.” Niet lang daarna meldden zijn voorgangers George W. Bush en Bill Clinton dat ze ook wel voelden voor zo’n publieke geste.

Van de huidige president Donald Trump werd in het openbaar niets vernomen over de vaccinatiecampagne. Binnenskamers schijnt hij woedend te zijn dat de Britten als eerste westerse land een vaccin hebben goedgekeurd, en hem zo van een glorieus moment hebben beroofd.

Groepsimmuniteit

Als de VS straks gaan vaccineren – volgende week donderdag zou die beslissing kunnen vallen – dan liggen de ambities hoog. Amerika heeft al veel vaccins gehamsterd bij Pfizer en Moderna, de fabrikanten die naar verwachting als eerste groen licht krijgen. Moncef Slaoui, het hoofd van het federale vaccinatieprogramma, verwacht dat eind februari al honderd miljoen Amerikanen ingeënt kunnen zijn, te beginnen met zorgpersoneel en kwetsbare ouderen. Groepsimmuniteit, waarvoor zeventig procent van de Amerikanen zou moeten zijn ingeënt, voorziet hij voor mei.

Maar de logistieke uitdagingen bij dat scenario zijn groot. Zo moet het Pfizer-vaccin in twee etappes worden toegediend, en moet het bij een temperatuur van 70 graden onder nul bewaard worden. De daadwerkelijke vaccinaties vallen onder verantwoordelijkheid van de afzonderlijke staten, dus zal er veel afstemming nodig zijn. En dan is er nog een hoop argwaan over het vaccin te overwinnen – vandaar de voorgenomen actie van de ex-presidenten. Zij kunnen overigens pas in de lente ingeënt worden omdat ze niet in de doelgroepen vallen die als eerste aan de beurt zijn.

Thanksgiving-stijging

Daarbovenop dreigt het zorgpersoneel dat de vaccinatiecampagne moet uitvoeren momenteel te bezwijken onder een recordaantal coronapatiënten. Op woensdag kwam het aantal doden dat op één dag gemeld werd voor het eerst dit jaar boven de 3000 uit. De verwachting is dat dit nog maar het begin is van een ongekende stijging.

Want het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook maar door, tot boven de 100.000 inmiddels. Veel ziekenhuizen woekeren met bedden, en proberen gepensioneerd personeel terug te halen om de bezetting rond te krijgen. Daar komt de komende tijd wellicht nog een extra stijging bovenop van Thanksgiving. Bij dat feest, nu een week geleden, reisden veel Amerikanen over het hele land naar familie.

Volgens een model van de Universiteit van Washington zal het totaal aantal Amerikaanse coronadoden bij ongewijzigd beleid en gedrag stijgen van 270.000 nu tot 450.000 eind februari.

