Ex-president van Egypte Hosni Mubarak (91) overleden

Mubarak was dertig jaar lang president van Egypte, 1981 tot 2011, waarmee hij één van langst heersende leiders van het land is. In 2011 trad hij terug na onrust in zijn land, en werd hij één van de machthebbers die ten val kwam door de onlusten die uitbraken in de Arabische Lente.

Mubarak, die gedurende zijn regering verkiezingen won met voorspelbare overweldigende meerderheden, werd uiteindelijk veroordeeld wegens onder andere machtsmisbruik en corruptie, maar in 2017 weer vrijgesproken van de verschillende aanklachten.

Voor het Westen gold hij lang als de man die de door zijn voorganger gesloten vrede met Israël in stand hield, en tegelijkertijd het verstoten Egypte weer zijn centrale plaats gaf in de Arabische wereld. Hij was het tegenwicht tegen Iran en een steunpilaar tijdens de oorlog in Irak.

Hosni Mubarak tijdens zijn proces in 2015.

Voor zijn presidentschap diende Mubarak bij de Egyptische luchtmacht, waar hij als generaal uitgroeide tot held van van de Oktoberoorlog tegen Israël. Hierna werd hij in 1975 werd benoemd tot vicepresident onder president Anwar Sadat. Toen deze in 1981 werd doodgeschoten, volgde Mubarak hem op als president.

