Ex-president Sarkozy tot celstraf veroordeeld wegens corruptie

Nicolas Sarkozy is als eerste Franse ex-president in de moderne geschiedenis tot een celstraf veroordeeld wegens corruptie. De rechters achten hem schuldig aan een poging tot omkoping van een rechter en machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Hij heeft drie jaar cel gekregen, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Het jaar cel zal volgens Franse media in de vorm van huisarrest onder elektronisch toezicht worden uitgezeten.

Sarkozy’s voorganger Jacques Chirac (1932-2019) is ooit na zijn presidentschap tot een voorwaardelijke celstraf veroordeeld, maar dat was wegens gesjoemel in de tijd dat hij eerder burgemeester van Parijs was.

Het tegen Sarkozy aangevoerde bewijs komt van afluisterpraktijken van aanklagers, die volgens Sarkozy erop uit waren hem politiek uit te schakelen en geen recht hadden de gesprekken af te luisteren. Sarkozy weerspreekt iets verkeerd te hebben gedaan en heeft het een ‘schandalig’ proces genoemd dat is gevoerd door “wraakzuchtige linkse magistraten en aanklagers”.

‘Corrupt pak’

Sarkozy voerde destijds telefoongesprekken onder de schuilnaam Paul Bismuth. Duizenden gesprekken zijn afgeluisterd en in een repte hij van een openstaande functie in Monaco terwijl hij een rechter om informatie vroeg over een andere zaak tegen hem. Dit was volgens aanklagers en rechters onomstotelijk een poging zijn gesprekspartner om te kopen. Sarkozy misbruikte zo zijn macht en zou ook vertrouwelijke informatie van de magistraat, Gilbert Azibert, hebben gehad. Sarkozy vormde volgens de rechter een ‘corrupt pakt’ met de twee medebeklaagden, zijn toenmalige advocaat Thierry Herzog en de betrokken magistraat Azibert. Zij zijn ook schuldig bevonden en veroordeeld tot lichtere straffen onder meer wegens schending van hun ambtsgeheim.

De 66-jarige Sarkozy was president van 2007 tot 2012 en is nog steeds populair in het centrum van de Franse politiek. Hij had een comeback kunnen maken als alternatief voor de steeds minder populaire links-liberale president Emmanuel Macron en de rechtse nationalistische Marine Le Pen. Sarkozy staat vanaf 17 maart ook in een andere zaak voor de rechter. Hij wordt er dan van beschuldigd op een onwettige manier zijn verkiezingscampagne in 2012 te hebben gefinancierd.

