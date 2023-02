Ex-huurling Wagner Groep: Dode lichamen werden vervangen door nieuwe gevangenen

Details over zijn militaire activiteiten in Oost-Oekraïne wil de Russische ex-huurling Andrej Medvedev (26) niet kwijt. Maar tegenover nieuwszender CNN en persbureau Reuters wil hij zich graag verontschuldigen dat hij daar gevochten heeft. “Velen zien me als een schurk, een crimineel, een moordenaar”, erkent hij. “Hoewel ik niet weet hoe het ontvangen zal worden, wil ik zeggen dat het me spijt.”

Medvedev vluchtte op 13 januari in Hollywoodstijl over de zwaarbewaakte grens van Rusland naar Noorwegen: een bevroren meer, prikkeldraadversperringen, zoeklampen, honden en over zijn hoofd fluitende kogels, dat werk.

Medvedev heeft politiek asiel aangevraagd; momenteel verhoren de Noorse autoriteiten hem als getuige. Ook andere westerse en Oekraïense organisaties zouden geïnteresseerd zijn in wat hij kan vertellen over de organisatie en werkwijze van het huurlingenleger. Hij is de eerste ex-huurling van de Wagner Groep in Oekraïne die naar het Westen is overgelopen.

Voorhamer

Wagner maakt er geen geheim van dat het ‘verraders’ executeert. Berucht is het filmpje waarin een huurling, teruggekeerd uit Oekraïense krijgsgevangenschap, de schedel wordt verbrijzeld met een voorhamer. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin gaf eerst de schuld aan de CIA. Daarna erkende hij de misdaad. ‘Een hondendood voor een hond’, zei hij.

Vervolgens omarmde Prigozjin de voorhamer als symbool van de groep. Pal voordat het Europees Parlement zou stemmen over het voorstel om Wagner te bestempelen tot terroristische organisatie, zette een bedrijf van Prigozjin een filmpje online waarin een voorhamer met nepbloed in een vioolkist zogenaamd naar Brussel wordt gestuurd.

Sinds de zomer rekruteert Wagner veroordeelde criminelen in Russische gevangenissen. Ze worden vooral als kanonnenvoer ingezet in Oost-Oekraïne. Na zes maanden zijn ze vrij man –zolang ze het overleven, en niet gedwongen worden verder te vechten. “Het was een klerezooi", vertelt Medvedev. “De wegen naar Artemovsk (Russische benaming voor de Oost-Oekraïense frontstad Bachmoet) waren bezaaid met lijken van onze soldaten.”

Zombielegers

Wat Medvedev aan de westerse media vertelt, valt niet te checken. En het is niet heel opzienbarend ook, want geheel in lijn met getuigenissen van Oekraïense soldaten over ‘zombielegers’ die op hen afstormen. Huurlingen die Oekraïne krijgsgevangen heeft gemaakt vertellen hoe ex-gevangenen onder dwang van executie op Oekraïense linies worden afgestuurd, zonder noemenswaardige coördinatie of training. Als de Oekraïners door het schieten hun posities hebben verraden en door hun munitie heen zijn, krijgen ze beter getrainde soldaten op zich af.

Medvedev vertelt hoe twee huurlingen voor de ogen van de rest werden doodgeschoten omdat ze niet wilden vechten. “Ik heb besloten daar publiekelijk tegen in het geweer te komen. Om te helpen dat de daders worden gestraft”, zegt hij tegen Reuters.

De wreedheden deden hem besluiten te vluchten. “Dat besef, dat mensen die zichzelf beschouwen als je landgenoten, je in een oogwenk kunnen vermoorden.” Zelf zegt hij niets misdaan te hebben als commandant van een steeds wisselend aantal ex-gevangenen. “Ik kon niet tellen hoeveel. Ze circuleerden constant. Dode lichamen, meer gevangenen, meer dode lichamen, meer gevangenen.”

“Pas op, hij is heel gevaarlijk”, zegt Wagnerbaas Prigozjin, om commentaar gevraagd over de overgelopen huurling. Medvedev heeft ‘gevangenen mishandeld’, aldus Prigozjin. En trouwens: Wagner is een “voorbeeldige militaire organisatie die zich houdt aan alle nodige wetten en regels van moderne oorlogen.”

