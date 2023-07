Even lijkt Oekraïne lid van de Navo

Uiteindelijk is er dan toch een innige omhelzing tussen de Navo en Oekraïne. Jens Stoltenberg, in zijn strakke pak, en Volodymyr Zelensky, in zijn standaard legergroene kloffie, drukken elkaar na hun persconferentie als vrienden tegen de borst, inclusief klappen op schouders. Ze stralen op de slotdag van de Navo-top in Vilnius in woord en in lichaamstaal uit dat ze elkaar mogen.

“Vandaag treffen we elkaar als gelijken, ik kijk uit naar de dag dat we elkaar treffen als bondgenoten”, zegt Stoltenberg, secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Zelensky mag vervolgens aanschuiven bij de eerste bijeenkomst van de Navo-Oekraïne-raad. Optisch gezien zit de Oekraïense president inderdaad ‘als gelijke’ tussen zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan en de Britse premier Rishi Sunak. De landen zitten op (Engelstalig) alfabet.

Zo lijkt Oekraïne even Navo-lid, maar toetreding is nog ver weg. Een dag eerder haalde Zelensky nog hard uit naar de deelnemers van de Navo-top. Hij gruwde van de compromistekst over de Navo-toekomst voor Oekraïne. Geen concrete data, niet eens een formele uitnodiging om lid te worden. Absurd, vond Zelensky.

Grote landen maken nieuwe wapenleveranties bekend

Een dag later is hij een stuk milder. “Ik heb hem lang gesproken, en hij is tevreden”, zegt demissionair premier Mark Rutte. Tijdens de Navo-top in Litouwen hebben veel landen op eigen gezag concrete beloftes gemaakt voor nieuwe wapenleveranties aan Oekraïne. Frankrijk levert langeafstandsraketten met een bereik tot 250 kilometer, en Duitsland presenteert een nieuw steunpakket ter waarde van 700 miljoen euro met daarin nog eens twee Patriot-luchtafweersystemen en zware pantservoertuigen.

De veiligheidsgaranties die Oekraïne ook op de langere termijn moeten beschermen tegen aanvallen van buitenaf komen er ook, met een nog zwaarder gewicht dan vooraf gedacht. Aanvankelijk zouden deze ‘verzekeringen’ of ‘afspraken’ (garanties mogen ze niet heten) alleen van individuele lidstaten komen.

Aan het einde van de dag lag er een gezamenlijke verklaring van de G7, de club van rijkste zeven westerse landen: zo lang Oekraïne geen Navo-lid is, kan het land rekenen op onvoorwaardelijke en onmiddellijke steun van de machtigsten der aarde in het geval van nieuwe bedreigingen.

Rutte kondigt aan dat Nederland alle toezeggingen (luchtafweer, F-16’s op de langere termijn) onder die G7-paraplu zal brengen. “Dat is historisch, dat hebben we niet eerder gedaan buiten de Navo.” Misschien sluiten nog meer landen zich aan bij die G7-verklaring – Denemarken in ieder geval.

‘Als je in oorlog bent, heb je nooit genoeg’

Zo kan Zelensky moeilijk volhouden dat de Navo-top niets heeft opgeleverd. “Het resultaat van de top is goed”, concludeerde hij woensdagmiddag. “Al zou het ontvangen van een lidmaatschapsuitnodiging optimaal zijn geweest.”

Onder de oppervlakte van de eenheid en de vastberadenheid van de Navo in het conflict blijft een schril contrast; het verschil tussen de stroperige diplomatieke zoektocht naar consensus over een slotverklaring en de noden van een land dat dag in dag uit strijdt om het eigen voortbestaan, en daarvoor grote menselijke offers moet brengen.

“In een oorlog heb je nooit genoeg, en wat je wil hebben, heb je gisteren nodig”, zei de Oekraïense defensieminister Oleksii Reznikov dinsdag, staande naast zijn Nederlandse ambtgenoot, demissionair minister Kajsa Ollongren.

Voor Kiev is er urgentie bij het verkrijgen van wapens en F-16’s, en van een uitgestippeld pad naar het Navo-lidmaatschap, zodra de oorlog voorbij is. Dat zat er – zoals verwacht – in Vilnius niet in.

