Evacuaties vanuit Soedan komen op gang, Amerikanen inmiddels vertrokken

Een week geleden braken in Soedan zware gevechten uit tussen het regeringsleger en milities in de hoofdstad Khartoem. Ook daarbuiten wordt op verschillende plaatsen gevochten.

De groep is met bootjes vanuit de havenstad naar een schip gevaren dat lag te wachten buiten de territoriale wateren van het land. “Op dat moment was de situatie zo stabiel dat er geen direct gevaar was voor de betrokkenen”, aldus Brink. “Maar er is een mogelijkheid dat daar ook gevechten ontstaan”. Voor welk bedrijf de evacués werkzaam waren wilde hij niet prijsgeven.

Gevechten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat op dit moment actief in contact met 134 Nederlanders in Soedan. Zij zijn door het ministerie geïnformeerd over evacuatiemogelijkheden die nu worden voorbereid. Het ministerie denkt dat er nog meer landgenoten in Soedan zijn.

Eerder zaterdag liet het ministerie weten dat er met ‘man en macht’ wordt gewerkt om Nederlanders uit Soedan te krijgen. Ook Brink erkent dat en ziet dat een evacuatie uit de hoofdstad lastiger is vanwege de gevechten. “Collega’s van de overheid doen hun stinkende best om het geregeld te krijgen.”

Ook Amerikaanse diplomaten zijn inmiddels uit Soedan opgehaald. De paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) liet op Twitter weten dat de diplomaten en hun families zondagochtend met zes vliegtuigen uit Soedan zijn vertrokken. Volgens de militie die al ruim een week in een hevige strijd is verwikkeld met het Soedanese leger werd de Amerikaanse evacuatiemissie uitgevoerd in samenwerking met RSF.

De Amerikaanse president Biden heeft de evacuatie bevestigd. “Het Amerikaanse leger heeft op mijn bevel een evacuatie van overheidspersoneel uitgevoerd”, zei hij in een verklaring. Hij riep verder op tot het ‘beëindigen van het zinloze geweld’. De Amerikaanse ambassade blijft voorlopig gesloten.

Lees ook:

Waar het geweld in Soedan vandaan komt − en waar het naartoe gaat

De strijd die momenteel woedt in Soedan kent een lange voorgeschiedenis, en kan tot ver over de grenzen gevolgen hebben als de twee strijdende generaals niet inbinden.