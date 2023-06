Evacuaties begonnen na opblazen stuwdam in rivier de Dnjepr

Op nachtelijke camerabeelden van de ruim 3 kilometer lange dam is een serie explosies zichtbaar. Dronebeelden van een uur later tonen hoe een muur van water zich door het gat in de dam perst. Het watervolume van het Kachovka-stuwmeer – dat maar liefst 240 kilometer lang is, en op sommige plekken tientallen kilometers breed – stroomt momenteel richting de delta van de rivier de Dnjepr. Met grote gevolgen voor de stroomafwaarts gelegen stad Cherson, en de aan de linkeroever gelegen dorpen.

De reacties op de ontploffing van de waterkrachtcentrale bij Nova Kachovka, in het zuiden van Oekraïne, volgden vanochtend snel. “Rusland heeft de dam opgeblazen”, aldus de adviseur van president Zelensky, Michailo Podoljak. “Het doel ligt voor de hand: ze willen onoverkomelijke obstakels creëren voor ons leger.”

Zelensky roept veiligheids- en defensieraad bijeen

“De verwoesting van de waterkrachtcentrale bevestigt dat de bezetter uit elke uithoek van ons land moet worden verdreven”, aldus Zelensky zelf, even later. De president roept momenteel zijn Nationale Veiligheids- en Defensieraad bijeen.

Russische persbureaus melden dan weer dat de dam verwoest werd door Oekraïense beschietingen. De door de Russen aangestelde autoriteiten van de bezette stad Nova Kachovka, die bij de dam ligt, geven ‘terroristen’ de schuld.

Momenteel komen de eerste beelden binnen van wateroverlast in stroomafwaarts gelegen dorpen. De Russische bezettingsmacht zegt dat tachtig nederzettingen risico lopen op overstroming. Het hoofd van de Oekraïense regionale militaire administratie Cherson zegt dat de waterstanden in enkele uren een kritiek niveau bereiken, en dat evacuatie van risicogebieden al is begonnen.

Wateroverlast in Cherson

Ook in de stad Cherson, 70 kilometer stroomafwaarts, begint wateroverlast te ontstaan: het grootste deel van die stad ligt op een hoogte, maar de havens zullen onderlopen. “Op een uitgestrekt gebied zal al het leven worden vernietigd; veel nederzettingen zullen worden verwoest; er zal enorme schade worden toegebracht aan het milieu”, aldus Zelensky’s adviseur Podoljak.

De dam van de waterkrachtcentrale bij Nova Kachovka is de zesde en meest zuidelijke van een serie dammen in de rivier de Dnjepr, die vanuit het noorden van Oekraïne via steden als Kiev, Dnjepr en Zaporizja dwars door het land zuidwaarts stroomt. De centrale werd in de Sovjettijd, in 1956, gebouwd voor de opwekking van elektriciteit, met een vermogen van 357 megawatt. Het stuwmeer dat ontstond levert ook water voor de koeling van de stroomopwaarts gelegen kerncentrale van Zaporizja. Ook zet het meer druk op een kanaal dat zoet water vanuit de rivier de Dnjepr zuidwaarts brengt, richting schiereiland de Krim.

Koelwater voor de reactoren van de kerncentrale

Afgelopen februari waarschuwde de president van Energoatom, het staatsbedrijf achter de Zaporizja-kerncentrale, voor watertekort. Het water, dat normaal gesproken zestien meter hoog staat, is nodig als koelwater voor de reactoren en om de veiligheidssystemen van de centrale van stroom te voorzien. “Momenteel is de koelvijver van het station vol: vanaf 8.00 uur is het waterpeil 16,6 meter, wat voldoende is voor de behoeften van het station”, aldus Energoatom vanochtend. De reactoren zijn al maanden uitgeschakeld.

Het opblazen van de dam komt op het moment dat Oekraïne naar eigen zeggen begonnen is met ‘offensieve acties’. Die vinden oostelijk van de regio Cherson plaats, in de provincies Zaporizja en Donetsk.

De rivier de Dnjepr is in de regio Cherson en delen van Zaporizja momenteel de frontlinie tussen de Oekraïense en Russische legers. Terwijl Nova Kachovka in Russische handen is, is de noordelijke oever na een succesvol offensief afgelopen november weer in Oekraïense handen. De verkeersbrug over de dam was al onbruikbaar.

Afgelopen oktober waarschuwde president Zelensky al dat Russische troepen de Nova Kachovka-dam hadden ondermijnd. Het opblazen ervan zou “precies hetzelfde betekenen als het gebruik van massavernietigingswapens”, zei hij toen. Volgens het Oekraïense staatsbedrijf Ukrhydroenergo is de waterkrachtcentrale “volledig verwoest. De centrale kan niet worden hersteld.”

