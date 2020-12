Europese vaccinatieprogramma’s gaan van start

In de ochtend kregen inwoners van onder meer Italië, Spanje, Tsjechië, Zweden, Denemarken, Cyprus en Litouwen de eerste vaccins. Later volgden Frankrijk, Oostenrijk, Griekenland, Polen, Bulgarije, Malta en buiten de Europese Unie ook Noorwegen, dat net als de EU-lidstaten het vaccin van Pfizer en BioNTech gebruikt. In Duitsland, Hongarije en Slowakije werden zaterdag al de eerste vaccins toegediend.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech werd maandag goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Nederland begint pas in januari met inenten.

Buiten de Europese Unie zijn het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Servië de afgelopen weken al begonnen met vaccineren. In Europa had Rusland begin december de primeur met een eigen vaccin. De Russische president Vladimir Poetin liet zondag weten zich ook te laten vaccineren.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei eerder dat zondag, maandag en dinsdag in de meeste EU-landen de vaccinatiecampagnes beginnen. Die zijn overigens van beperkte en enigszins symbolische omvang, omdat er nog niet heel veel vaccins beschikbaar zijn.

Een verpleegkundige krijgt het vaccin in Nitra, in het westen van Slowakije. Beeld AFP

In Tsjechië kreeg premier Andrej Babis als eerste het vaccin in het Centraal Militair Hospitaal in Praag, net voordat andere ziekenhuizen in de hoofdstad en de op één na grootste stad Brno begonnen met de distributie van de 9750 doses die het land tot nu toe heeft ontvangen.

“Het vaccin dat gisteren uit de Europese Unie is aangekomen, dat is hoop, hoop dat we terug zullen keren naar een normaal leven”, zei Babis voor hij de prik kreeg. Kort na Babis kreeg de 95-jarige Emilie Repikova een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, het vaccin.

In Zweden kreeg de 91-jarige Gun-Britt Johnson in een verpleeghuis in Mjolby de primeur. “Ik heb niets gevoeld”, zei ze na het krijgen van de prik. Ze zei het ‘een verrassing’ te vinden dat ze als eerste in het land met 10,3 miljoen inwoners het vaccin te krijgen. In Cyprus kregen de bewoners van bejaardenhuizen in de steden Nicosia, Larnaca en Limassol als eersten het vaccin toegediend.

Gertrud Haase (101) krijgt in Berlijn een dosis van het Pfizer-Biontech-vaccin in haar arm. Beeld AFP

In Duitsland kiest elke deelstaat een eigen moment om te beginnen met vaccineren. In de grootste, de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, gebeurde dat zondag symbolisch in Düsseldorf. Bewoners en medewerkers van een seniorencentrum in de deelstaat Saksen-Anhalt kregen het middel zaterdag al.

In Nederland zijn zaterdag de eerste 10.000 coronavaccins van Pfizer en BioNTech afgeleverd bij het bedrijf Movianto in Oss, waar ze voorlopig worden opgeslagen. De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland is gepland voor in januari.

De Bulgaarse gezondheidsminister Kostadin Angelov krijgt het vaccin in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Beeld REUTERS

