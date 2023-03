Europese toezichthouders: EU heeft amper last van bankproblemen in VS en Zwitserland

Het was even schrikken, maar de analyse van de topmensen in het Europese bankentoezicht klinkt geruststellend: de problemen waardoor de Amerikaanse Silicon Valley Bank en het Zwitserse Credit Suisse omvielen, zullen niet gemakkelijk kunnen overslaan naar banken in de EU. De Amerikaanse bank was uiterst kwetsbaar door een heel specifiek en vooral homogeen profiel, wat bij een Europese bank al lang door een toezichthouder zou zijn opgemerkt en aangepakt.

De Zwitserse bank kampte met een tanend gebrek aan vertrouwen en kon toen de bijkomende rentestijging niet aan. EU-banken hebben weliswaar ook te maken met die stijgende rentes, maar worden daar al een jaar lang op voorbereid, zo legde José Manuel Campa van de Europese Bankenautoriteit dinsdag uit.

Banken die een onvoldoende haalden, hebben zich moeten verbeteren

Hij was naar een hoorzitting in het Europees Parlement in Brussel gekomen om vragen te beantwoorden van de commissie economische zaken. Naast hem zat Andrea Enria, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). Beide heren hebben zo hier en daar zorgen over banken in de EU, maar die zijn niet zo groot dat ze alarm slaan. Helemaal niet zelfs, want juist nu merken ze hoeveel stabiliteit alle maatregelen bieden die na de bankencrisis zijn opgetuigd.

“We doen sinds 2022 al testen met Europese banken met het scenario dat de rente stijgt”, zei Campa, die zegt dat banken die voor die toetsen een onvoldoende haalden zich hebben moeten verbeteren voordat de échte snelle rentestijgingen zich voordeden. Zo’n stijging vergt een snelle aanpassing van banken, maar daar zijn ze nu dus goed op voorbereid.

Ook adviseert Campa al langer banken die veel op één sector leunen, om te diversificeren.

Verlies aan vertrouwen kan door digitalisering veel sneller gevolgen hebben

Campa zegt zich voor de toekomst wel wat zorgen te maken over de steeds digitalere wereld, waardoor het desastreuze effect dat een verlies aan vertrouwen bij burgers en bedrijven op een bank kan hebben, veel sneller kan gaan. Ook daar wil hij de komende tijd testen voor gaan maken. Ook wil hij regels gaan maken voor tech-investeringen van banken.

Een dag eerder, op maandag, was ECB-directeur Christine Lagarde al langsgekomen bij het Europees Parlement. Zij had de politici verteld dat de banken in Europa zich heel goed houden. Ze houden zich aan de regels en houden bijvoorbeeld voor de zekerheid grotere liquide reserves aan dan ze wettelijk zouden moeten.

Lagarde vertelde ook dat Europese banken niet overmatig veel last hebben van de problemen bij Credit Suisse in het afgelopen weekeinde: ‘Het gaat over miljoenen, geen miljarden’.

