Europese leiders steunen Zelensky in Poetins achtertuin Moldavië, waar ook Rutte een hoofdrol pakt

‘De bijeenkomst is de boodschap’, kregen journalisten tevoren te horen. Niet wat de massa van 46 regeringsleiders in Moldavië ging bespreken deed ertoe, maar dàt ze er waren, nog geen tien kilometer verwijderd van een gebied waar Poetin de dienst uitmaakt. ‘Krijg de pest, Vladimir’, wilden ze uitstralen.

De ‘Europese politieke gemeenschap’ noemen ze zichzelf, deze anti-Poetincoalitie. Donderdag kwamen zo’n beetje alle leiders van Europese landen bij elkaar in het Moldavische Chateau Mimi, dat in Bulboaca ligt. Dat plaatsje ligt maar een paar kilometer buiten Transnistrië, een afvallige provincie in Moldavië waar Russische propaganda vrij spel heeft.

Het chateau is een wijnboerderij van eind negentiende eeuw, dat wijnmaker Constantin Mimi ruim een eeuw geleden liet bouwen. Het is, met gastenverblijven en een zwembad niet alleen één van de weinige toeristische trekpleisters van Moldavië, maar ook gemodelleerd naar Franse Chateaus. De wijn die er vandaan komt is gemaakt van een Franse druif, de Aligoté. Zo is ook de locatie een symbool voor de Europese droom van het kleine Moldavië.

Europa zag Moldavië nooit echt staan

De liefde kwam lang van één kant - Europa zag Moldavië nooit echt staan. Nu hoort het, als mikpunt van Poetin en kandidaat EU-land, er helemaal bij. President Maia Sandu is op de groepsfoto op het bordes het stralende middelpunt, prominent opgesteld naast Volodymyr Zelensky. Het beeld moet de boodschap naar Poetin overbrengen dat wie aan Oekraïne en Moldavië komt, het aan de stok krijgt met ieder Europees land, tot Andorra aan toe. Alleen de Turkse Erdogan en het ministaatje San Marino waren niet verschenen.

Het was de tweede keer dat deze groep bij elkaar komt, bestaand uit leiders van EU-landen, maar ook die van landen die niet aan de Unie meedoen. Rishi Sunak van het Verenigd Koninkrijk is erbij, Alain Berset van Zwitserland, de Balkanlanden. De eerste keer, een jaar geleden in Praag, kwamen er 44 regeringsleiders. Toen had nog bijna niemand van de aanwezigen Zelensky ooit in het echt ontmoet. Nu praat hij met Rutte en andere collega’s alsof hij ze altijd al heeft gekend.

Het draait allemaal om hem en om de oorlog in zijn land, die anderhalf jaar geleden begonnen is door Vladimir Poetin.

Mark Rutte, die bij de bijeenkomst een toespraak mocht houden, wilde Zelensky vooral duidelijk maken dat deze groep regeringsleiders hem hoe dan ook zullen blijven steunen. “Je kunt op ons rekenen”, zei hij tegen zowel Oekraïne als Moldavië.

“We weten allemaal dat er tegenslagen zullen komen”, sprak hij jegens Zelensky. Maar ook dan kan Oekraïne op de grote keur aan Europese landen rekenen. “Dan komt er meer steun, niet minder”, aldus Rutte. Humanitaire steun, en wapensteun.

Rutte nam de gelegenheid te baat om de daad bij het woord te voegen. Ter plaatse ging hij verder met zijn pogingen om het aantal landen dat wil meewerken aan het trainen van F-16-piloten voor Kiev groter te maken dan het handvol landen dat nu heeft beloofd dat te doen: naast Nederland is dat Denemarken, België, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. “We zeuren net zo lang tot ze bijna genoeg van ons hebben”, zegt hij.

Rutte vormde met Meloni een innig duo

Tegelijk probeert hij ervoor te zorgen dat er meer Patriot-luchtafweersystemen naar Kiev worden verscheept. “Die dingen zijn daar exceptioneel succesvol”, aldus Rutte. “Ze hebben bij de luchtaanvallen op Kiev grote aantallen mensen gered.”

Misschien is het vanwege die inspanningen dat de Moldavische president Maia Sandu juist de Nederlandse premier vroeg te spreken. Zelf zegt hij niet te weten waarom juist hij de hoofdrol kreeg. Naast Zelensky en Sandu zelf kregen alleen Rutte en de Italiaanse premier Giorgia Meloni het woord.

Ook dit keer weer vormde Rutte in de coulissen een innig duo met Meloni. Want in de wandelgangen ging het niet alleen over F16s of luchtafweersystemen, maar ook over migratie. Zowel Italië als Nederland hebben het terugdringen van het aantal migranten naar Europa tot prioriteit gemaakt.

Ook in Moldavië spraken Rutte en Meloni daarover Ursula Von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. “Zij heeft een heel plan gemaakt om een akkoord te sluiten met Tunesië. Ik kan er nog niet veel over zeggen. Het ziet er voorlopig veelbelovend uit”, aldus Rutte. De komende maand staat migratie centraal op een aantal EU-bijeenkomsten.

