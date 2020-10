Europese Groenen proberen EU-landbouwplannen alsnog van tafel te vegen: ‘Het is zwak en gedateerd’

De Europese Groenen zijn begonnen aan een offensief om de Europese Commissie aan te zetten tot nieuwe, duurzamere plannen voor het landbouwbeleid. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout stuurt woensdag een brief aan commissievoorzitter Ursula von der Leyen, met het verzoek aan haar en de verantwoordelijke vicevoorzitter Frans Timmermans (Green Deal) om het huidige pakket helemaal van tafel te halen en met iets nieuws te komen.

“Er zijn voldoende redenen om dat te doen”, zo staat in de brief. “Het (huidige) voorstel is niet in lijn met de nieuwe doelen van de EU, belastinggeld dreigt verkeerd te worden besteed en burgers worden niet afdoende beschermd tegen klimaatverandering en milieuschade.” Andere kopstukken van de Groenen in het Europees Parlement hebben Eickhouts brief mede-ondertekend.

Miljardensubsidies

Vorige week beten de voorvechters van een grondige, duurzame hervorming van het Europese landbouwbeleid op twee fronten in het stof. Eerst sloten de 27 milieuministers een akkoord over hun visie op dat beleid voor de komende jaren, dat nog steeds 30 procent van de hele EU-begroting bestrijkt. Veel daarvan blijft dicht bij het bestaande beleid, met miljardensubsidies voor agrarische megabedrijven. Vervolgens bleek ook het Europees Parlement te kiezen voor een gematigde hervormingskoers. Samen moeten lidstaten en parlement er nog uit komen, maar de richting is duidelijk.

In een dergelijk EU-besluitvormingsproces heeft de Europese Commissie altijd de mogelijkheid om haar oorspronkelijke voorstellen in te trekken als ze oordeelt dat het verwachte eindresultaat te ver af ligt van die voorstellen. Het proces begint dan van voren af aan.

Volgens Eickhout moeten Von der Leyen en Timmermans nu zo’n stap zetten, vooral omdat de ingezette koers zou indruisen tegen bepaalde streefcijfers van de Green Deal. “Een groot deel van het probleem is dat de originele hervormingsvoorstellen van de Europese Commissie zwak en gedateerd zijn”, aldus de brief. Die voorstellen dateren van 2018. Bij haar aantreden eind vorig jaar besloot de commissie-Von der Leyen om de plannen niet aan te passen aan haar paradepaard, de Green Deal.

Afgelopen weekeinde is, mede op initiatief van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, een onlinepetitie in gang gezet, eveneens met het verzoek aan de Europese Commissie om de oude landbouwvoorstellen in te trekken. Die werd tot dinsdagmiddag ruim veertigduizend keer getekend.

