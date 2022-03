Europese Commissie wil eind maken aan weggooi-spullen

Kleren zijn geen Kleenex, zegt de Europese Commissie. Die wil een poging wagen om de strijd aan te gaan met wegwerpmode door nieuwe regels in te stellen. In 2030 moet een deel van alle kleding die in de EU wordt verkocht zijn gemaakt uit hergebruikte materialen. Onverkochte producten mogen niet meer worden vernietigd.

“Duurzame producten moeten de norm worden”, zo zei de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans. “De kleding die we dragen moet langer meegaan dan drie wasbeurten.” Timmermans ziet een Europa voor zich waarin consumenten niet langer kleding kopen voor de laagst mogelijke prijs, terwijl ze weten dat het milieu er schade mee lijdt. Hij wil ook voorkomen dat mensen aan de andere kant van de wereld worden uitgebuit terwijl ze die kleding maken.

Repareren in plaats van weggooien

“Alle textiel moet duurzaam zijn, herbruikbaar en hergebruikt en zou geen gevaarlijke stoffen moeten bevatten”, zei Timmermans. Als iets kapot is, moeten mensen het gaan repareren in plaats van weggooien. Op dit moment is driekwart van de kleding in Europa geïmporteerd, voornamelijk uit China, Bangladesh en Turkije. De gemiddelde consument gooit 11 kilo aan kleding per jaar weg. De Europese textielconsumptie heeft na voedsel, huisvesting en mobiliteit de meeste impact op het klimaat.

Dat moet veranderen, en niet alleen voor kleding. Woensdag presenteerde Timmermans namens de Europese Commissie een heel pakket aan voorstellen die de wereld duurzamer moeten helpen maken. Het gaat in dat pakket om zo’n beetje alle goederen op de Europese markt.

Niet iedere twee jaar een nieuwe telefoon

Die moeten duurzamer, betrouwbaarder en vooral repareerbaarder worden. Dat scheelt voor consumenten, die niet iedere twee jaar een nieuwe telefoon moeten kopen. En het scheelt het milieu, voor het gebruik van schaarse grondstoffen en voor de CO2-uitstoot. Het moet allemaal nog worden uitgewerkt, maar voor de productie van kleding, meubilair, matrassen en banden komen op termijn aanvullende eisen.

Ook krijgen producten een digitaal ‘productpaspoort’ waardoor kopers en reparateurs kunnen zien hoe ze in elkaar zitten. Consumenten worden beter geïnformeerd, bijvoorbeeld met een ‘duurzaamheidsetiket’ naar het voorbeeld van het energielabel zoals we dat kennen voor wasmachines en andere apparaten.

De plannen en hun toekomstige uitwerking moeten nog de zegen van de EU-landen en het Europees Parlement krijgen.

