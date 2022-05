Europese Commissie wil binnen half jaar invoer Russische aardolie verbieden

De Europese Commissie wil binnen een half jaar de invoer van ruwe aardolie uit Rusland verbieden en voor het eind van het jaar die van benzine en andere olieproducten. Verder stelt zij voor drie grote banken af te sluiten van internationale betalingsdienst SWIFT en Europese accountants en consultants aan te pakken die Rusland helpen. Ook wil de commissie drie grote Russische tv-zenders weren.

De maatregelen maken deel uit van een zesde pakket sancties tegen Rusland, dat zich van de vijf voorgaande vooralsnog weinig aantrekt en de oorlog tegen Oekraïne voortzet. Ze moeten “de druk op Rusland maximaliseren en tegelijkertijd de nevenschade voor ons en onze bondgenoten minimaliseren”, zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen in het Europees Parlement. De EU-landen moeten de voorstellen nog goedkeuren. Zij buigen zich er later op de dag over.

Tijd om alternatieven te zoeken

Een ban op de import van Russische olie aan het eind van het jaar geeft landen die bijzonder afhankelijk zijn van olie uit Rusland nog wat tijd om op zoek te gaan naar alternatieve bronnen. Het voorkomt, zo is de hoop, ook een plotselinge hoge stijging van benzineprijzen en een heleboel sociale onrust.

Het blijft onduidelijk hoe lang de landen in de EU nog gas uit Rusland kunnen importeren. Poetin zou zomaar over drie weken de kraan kunnen dichtdraaien.

Bezwaren van Hongarije en Slowakije

Tegen een embargo op Russische olie zijn grote bezwaren, met name van Hongarije en Slowakije die sterk afhankelijk zijn van de aanvoer uit Rusland.

Een van de drie banken die de toegang tot SWIFT verliest is Sberbank, veruit de grootste van het land. De andere zijn Kredietbank Moskou en de Russische Landbouwbank RusAG, melden internationale media. “Het Kremlin leunt op Europese accountants, consultants en spindoctors”, zei Von der Leyen. “Dat gaat nu stoppen.” De commissie wil verbieden om deze diensten te leveren aan Russische bedrijven.

Een aantal hoge Russische militairen en andere betrokkenen moeten worden gestraft voor de oorlogsmisdaden in het Oekraïense Boetsja en de belegering van Marioepol, vindt de commissie. Ze stelt voor ook hen te weren uit de EU en hun Europese tegoeden te bevriezen.