Europese Commissie stelt coronaherstelfonds van 750 miljard voor

Laat een aantal willekeurige EU-burgers het coronapakket van de Europese Commissie lezen – beter: een samenvatting van de vele honderden pagina’s – en die burgers zullen vermoedelijk conclusies trekken die naadloos bij hun politieke voorkeur passen. Wááát? Wil Brussel nu ook al eigen belastingen gaan heffen? Stop deze machtsgreep!, denkt de ene burger. Wat een goed idee zeg: laat die belastingontwijkende multinationals maar betalen, dan hoef ik het niet te doen, denkt de andere burger, over precies hetzelfde voorstel.

Voor elk wat wils in de nieuwe voorstellen van de commissie, over zowel de nieuwe EU-meerjarenbegroting (2021-2027) als een extra coronaherstelfonds van honderden miljarden euro’s, dat met die begroting samen een van de grootste financiële pakketten vormt uit de EU-geschiedenis. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteert de voorstellen vanmiddag in het Europees Parlement.

Giften en leningen

De felste schijnwerpers zijn gericht op de bedragen. In het Frans-Duitse voorstel van vorige week was sprake van een herstelfonds van 500 miljard euro, uit te keren in giften. De ‘zuinige vier’ (Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden) noemden geen bedrag, maar willen dat de financiering louter via leningen geschiedt, met voorwaarden bovendien.

Het uiteindelijke voorstel van de commissie, zoals Eurocommissaris Paolo Gentiloni dat rond het middaguur al bekendmaakte op Twitter, komt uit op 750 miljard, waarvan 500 miljard giften en 250 miljard leningen.

Los van al dat geld zijn dit ook – door sommigen zwaar aangezette – beslissende momenten voor de richting die de EU wenst in te slaan. Simplistisch gezegd: de coronacrisis drijft de EU-landen uit elkaar, of brengt ze juist bijeen. De afgelopen maanden hebben we vooral veel van het eerste fenomeen gezien. De Europese Commissie zet uiteraard in op het tweede, daar is ze voor opgericht.

Sommige elementen van de voorstellen kun je conservatief noemen: zo stelt de commissie aan de lidstaten voor om de taaie onderhandelingen over de meerjarenbegroting, die in februari jammerlijk mislukten, gewoon weer op te pakken waar ze toen zijn neergelegd. Maar de meest in het oog springende vernieuwing is dat de commissie (‘Brussel’, dus) voor het coronaherstelfonds honderden miljarden euro’s gaat lenen op de financiële markten, om vervolgens ook nog eens de verdeling ervan over de EU ter hand te nemen.

Die ‘machtsgreep’, ofwel ‘historische stap in verdere EU-integratie’ die sommigen daarin zien, is in dit stadium vooral een vertrouwensvraag die de commissie bij de lidstaten en het Europees Parlement neerlegt. Laat ons het goede doen, uit naam van jullie allemaal, is de onderliggende boodschap. Gunnen jullie ons dat vertrouwen niet, dan sukkelen we voort in nationale coronalapmiddelen en zal de rest van de wereld het zijne denken van het Europese samenwerkingsproject.

Handreiking aan de oostelijke landen

Die ‘rest van de wereld’ ziet onder meer onenigheid tussen de 27 lidstaten over de vraag of de commissie die honderden extra coronamiljarden in de vorm van giften of leningen moet verstrekken aan de zwaarst getroffenen. Over de mix daarvan die Von der Leyen vandaag op tafel legt, is het laatste woord zeker nog niet gezegd.

Dat geldt ook voor de beoogde verdeling ervan over de regio’s. Uiteraard wil iedereen het meeste voor zichzelf, al die mooie praatjes van de laatste tijd over ‘solidariteit’ ten spijt. Veel discussie zal er zijn over de kaart van Europa die in de voorstellen staat, en waarop veel regio’s in het oosten (Polen, Hongarije, Roemenië) dieprood gekleurd zijn en dus veel geld lijken te krijgen. Die landen zijn weliswaar niet zo zwaar getroffen door het coronavirus zelf, maar de commissie kijkt in dit geval puur naar de economische schade. Deze verdeling lijkt een handreiking naar de oostelijke landen, die vreesden voor het weglekken van hun traditionele regiosubsidies naar zuidelijk coronaherstel.

De zuinige vier lijken weerstand op te geven

De ‘zuinige vier’ moeten op een andere manier aan boord worden gehesen. De afgelopen dagen leken al wat kleine barstjes te komen in hun gesloten front, met onder anderen Deense en Oostenrijkse ministers die hun weerstand tegen giften leken op te geven.

Bovendien viel de afgelopen dagen op dat alle vier de landen ook bijzonder zuinig waren in hun toelichting op het toch al summiere, gezamenlijke document dat ze zaterdagochtend naar buiten brachten. Persconferenties waren er niet, interviewverzoeken werden afgewezen. Kennelijk houden de ‘zuinigerds’ hun kruit liever droog en willen ze eerst afwachten hoe de commissievoorstellen uitvallen.

Ze hebben, als het om de gehele EU-begroting gaat, één grote hartewens: dat de kortingen voor nettobetalers als zij, ooit ontstaan als uitvloeisel van de fikse Britse ‘rebate’, overeind blijven, ook na de brexit. De commissie stelde juist voor om de brexit aan te grijpen voor afschaffing van dit ingewikkelde kortingensysteem. Door ze op dit punt hun zin te geven, zouden de ‘zuinige vier’ wellicht achter een giften/leningencompromis te krijgen zijn.

De commissie spiegelt de zuinige lidstaten voor dat ze nauwelijks nationale begrotingsrisico’s lopen bij de leningenconstructie van 750 miljard. Dat wil zeggen: als ze dat willen, moeten ze wel instemmen met nieuwe heffingen die rechtstreeks naar de EU-begrotingen vloeien. De verruiming van deze zogeheten ‘eigen middelen’ staat al heel lang op de agenda. Het gaat dan bijvoorbeeld om winstbelasting voor internetreuzen als Google en Facebook, die nu overal door de fiscale mazen weten heen te glippen. Een ander idee is een EU-heffing op een uitgebreider Europees systeem van CO 2 -emissiehandel.

Boodschap vanuit Brussel: landen kunnen niet tegelijk klagen over én hoge nationale afdrachten, én de introductie van dergelijke EU-taksen waarvan hun belastingbetalers juist blij zouden moeten worden.

Een fysieke top

Hoe nu verder? De 27 EU-regeringsleiders moeten een unaniem akkoord over het megapakket zien te bereiken. Een eerste poging volgt waarschijnlijk op hun top op 18 juni. Er gaan stemmen op om dat weer een fysieke top in Brussel te laten zijn, en geen videoconferentie. Alleen door elkaar echt weer in de ogen te kunnen kijken, en af en toe – op gepaste afstand – eens een gang in te lopen met z’n tweeën, zou een akkoord over zoiets belangrijks mogelijk zijn.

Gerede kans dat die junipoging niet meteen lukt. Dan komt er mogelijk een extra top in juli. Een verlammende situatie die tot na de zomer voortduurt, zou de EU als blok slecht uitkomen.

Maar zelfs met een akkoord op regeringsleidersniveau is de kous nog lang niet af. Het Europees Parlement moet instemmen. Bovendien moet de speciale (en als eenmalig gepresenteerde) coronaconstructie waarin de Europese Commissie 750 miljard euro leent op de financiële markten, door alle 27 nationale parlementen worden goedgekeurd. Zegt één land nee, dan gaat het plan niet door.

Lees ook:

Niks wordt zoals vroeger, zelfs de EU niet

Vandaag presenteert voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie een megapakket dat vooral is bedoeld om de EU (financieel) gezond en klimaatbewust uit de coronacrisis te helpen. Het is de basis voor een veel principiëlere discussie: waarheen, waarvoor met de EU?