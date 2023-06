Europese burgers moesten tijdens coronacrisis beter geïnformeerd worden

Zwedens coronabeleid ‘te diffuus’ en ‘niet inclusief genoeg’

In buitenbeentje Zweden, waar de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 doorgaans een stuk terughoudender waren dan elders in Europa, kwam de reflectie op de coronacrisis vrij vroeg op gang.

Al in juni 2020 – midden in de pandemie – tuigde het Zweedse kabinet een coronacommissie op die later dat jaar een eerste rapport publiceerde. De commissie bekritiseerde aanvankelijk de trage reactie van de regering en gaf haar een onvoldoende inzake de bescherming van de oudere bevolking in verzorgingstehuizen.

Die ouderen hadden het tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020 zwaar te verduren gehad. Verplegers en patiënten werden zelden getest, personeel droeg amper beschermende kleding en er was vrijwel geen bejaardentehuis waar het virus niet om zich heen gegrepen had. Het aandeel Zweedse sterfgevallen behoorde, in die eerste lente, tot de grootste in Europa.

Communicatie was verwarrend

In haar eindrapport van 2022 beschreef de commissie het besluit van Zweden om geen lockdowns in te voeren als ‘fundamenteel correct’. Dat scholen open bleven en de bevolking tot op zekere hoogte haar persoonlijke vrijheden behield, vond de commissie gerechtvaardigd.

Toch was ook die laatste publicatie niet onverdeeld positief. Vooral de communicatie liet nogal te wensen over, vonden de commissieleden. Deze was dikwijls multi-interpretabel, en mondde uit in verwarring – en soms in coronascepsis. Zo kregen burgers het advies ‘afstand van elkaar te houden’, personeel op de werkvloer moest ‘gepaste afstand’ houden, en horecabezoekers dienden een ‘verstandige afstand’ te bewaken. Mondkapjes waren eerst uit den boze, en werden vervolgens aangemoedigd. Te vaag, te inconsequent, aldus de commissie. Het Zweedse RIVM ‘had er goed aan gedaan duidelijke gedragsregels voor te schrijven’.

Tot slot was de voorlichting niet inclusief genoeg geweest. In migrantengemeenschappen in Stockholm, Malmö en Göteborg, de drie grootste steden, was de vaccinatiegraad het laagst en de scepsis het grootst. Informatie over de risico’s van het virus en de veiligheid van het vaccin werd beperkt – en laat – vertaald en onder de bevolking met een niet-Zweedse achtergrond verspreid. ‘Een deel van hen is niet volledig geïntegreerd in de consensuscultuur’, aldus de commissie. ‘Ze leven gescheiden van de meerderheid en worden eerder beïnvloed door hun thuisland dan door de Zweedse media.’ (Anne Grietje Fransen)