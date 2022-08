Europees plan lukt: de gasbergingen raken vol (met peperduur gas)

De Italiaanse premier Mario Draghi had gewacht met het bekendmaken van het goede nieuws tot hij voor een publiek van tienduizenden jongeren stond, op het jaarlijkse Festival van Rimini afgelopen week. Daar vertelde hij dat de gasopslagen van Italië inmiddels al voor 80 procent zijn gevuld en dat het ook gaat lukken om ze voor de winter nog verder te vullen.

Want of Rusland nu wel of niet volgende week definitief stopt met het leveren van gas aan Europa, zoals wordt gevreesd, de Italiaanse afhankelijkheid van de Russen is al veertig procent lager dan die vorig jaar was. Over twee jaar, zei Draghi, heeft Italië helemaal geen gas uit Rusland meer nodig. Dan komt het uit Algerije en Azerbeidzjan.

Het jonge publiek in Rimini gaf Draghi een warm en langdurig applaus. Het is geen kleine prestatie: Italië is, na kampioen Duitsland, nummer twee in de Europese gasopslag.

Duitsland haalt zijn gas grotendeels niet meer uit Rusland

Ook in Duitsland gaat het voorbeeldig. De regering-Scholz maakte afgelopen week bekend dat de gasbergingen voor 80 procent vol zijn. Ook Duitsland haalt zijn gas inmiddels voor het grootste deel van elders.

Dat geeft lucht, hoewel je dat niet al te letterlijk kunt nemen. Vrijdag bleek dat Rusland het onverkochte gas dat voor Duitsland was bestemd, nu maar affakkelt. Op de BBC waren beelden te zien van een gigantische vlam die uit de gasfabriek bij Portovaya omhoog komt. Experts vertelden de Britse televisie dat daar voor miljoenen aan gas wordt verbrand. Het was bestemd voor Duitsland waar de Russen het niet meer kwijt kunnen.

Nederland, dat in de Europese gasopslag-ranglijst op de derde plaats komt, is ook al goed op weg om zijn gasbergingen te vullen. “De vulling gaat gestaag door”, meldde de laatste update gasleveringszekerheid van de Rijksoverheid. Inmiddels staat Nederland op ruim 73 procent.

Gas komt nu vaak uit de VS of Algerije

Ook andere landen lopen op of voor op schema: de gasbergingen in Polen zijn voor 99 procent gevuld, België staat op 86. Ander goed nieuws: in veel landen komt het merendeel aan gas nu niet meer uit Rusland, maar uit de VS of Algerije.

Het blijft nodig om dat aandeel gas uit elders op te schroeven, want op gas uit de opslag alleen kan Europa het niet een hele winter volhouden. In alle Europese bergingen samen past maar een kwart van wat Europa in een gemiddelde winter aan gas verbruikt.

Dat dat gebruik vast nog wel wat lager kan, bewijst Nederland, waar dit jaar op wonderbaarlijke wijze een kwart minder gas wordt verbruikt. Dat is een grotere besparing dan de 15 procent die in juli in EU-verband werd afgesproken. In Duitsland komt de nationale gasrekening misschien nog wel lager uit, want daar besloot de regering al om winkels te vragen hun verlichting ’s nachts te doven.

Het vullen is een rib uit het lijf van de Europese regeringen

De kans dat het in Europa komende winter net zo bar wordt als in het Engeland van 1974, toen de televisie ’s avonds stopte met uitzenden en fabrieken nog maar drie dagen per week mochten draaien, wordt steeds kleiner.

Alle inspanningen om de gasbergingen te vullen, zijn voor de Europese regeringen een rib uit het lijf. Dat zorgt er ook voor dat de spanningen tussen Europese leiders oplopen. De Italiaanse premier Draghi kon het bijvoorbeeld tijdens zijn speech in Rimini afgelopen week niet laten om een sneer naar zijn Nederlandse collega Rutte uit te delen.

Nederland ziet tot nog toe weinig in het idee van de Italianen om een maximum gasprijs af te spreken. Dan zegt Europa tegen Rusland: ‘meer dan dit betalen we jullie niet’. Nederland wil eerst eens uitzoeken of zoiets wel werkt.

In de komende weken zal de uitkomst van dat onderzoek blijken. Maar misschien zijn de Europese landen op dat moment al zo ver met het vullen van de bergingen en het sluiten van contracten met niet-Russische gasleveranciers, dat het risico dat Europa loopt als Rusland dan helemaal stopt met leveren, ook een stuk minder groot is.

