Europees parlement wil stop op verslavende verrassingen in games

Dat kinderen nu te makkelijk een gokverslaving kunnen oplopen in computerspellen, is een grote ergernis van het Europees parlement. Dat dringt nu aan op meer regels tegen zogenaamde ‘loot boxes’, betaalde verrassingspakketten in games.

Het zijn een soort voetbalkaartjes, de ‘loot boxes’ waar het Europees parlement tegen te hoop loopt. Die koop je zonder precies te weten wat erin zit, maar vervuld van hoop dat er een Messi of Ronaldo tussen zit.

“Meestal krijg je dan iemand van Helmond Sport”, zegt Toine Manders (CDA). Woensdag stemde hij met het Europees Parlement voor een voorstel om te onderzoeken of de verslavende elementen van zulke verrassingsdoosjes verboden kunnen worden.

Bron van inkomsten

De schatkistjes zijn een grote bron van inkomsten voor de game-industrie. Spelers hopen tijdens hun spel een heel goed zwaard of een superkracht te kopen, maar ze kunnen net zo goed een nutteloze kiezelsteen in hun maag gesplitst krijgen. Jongeren en kinderen geven er veel geld aan uit, vaak zonder medeweten van hun ouders.

De Tweede Kamer heeft eerder dit jaar ook gevraagd om een verbod op digitale schatkisten. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen zei toen dat zij de voorkeur geeft aan een Europese aanpak.

De kans daarop is nu groter geworden. Het EP wil dat de Europese Commissie een nieuwe wet of tactiek verzint, om kinderen beter te beschermen. Hoewel gokken niet onder de Europese wet valt, moet Brussel wel zorgen voor de bescherming van (jonge) consumenten.

De game-industrie vindt dat er al voldoende Europese wetgeving is, en vreest dat meer wetten de bloeiende industrie te zeer beknotten. De groeiende bedrijfstak zorgt voor 90.000 banen in Europa.

Kim van Sparrentak van GroenLinks wijst erop dat twintig procent van de jongeren iedere dag zegt te gamen. Van Sparrentak wil dat spelontwikkelaars moeten stoppen met ‘trucjes’ die kinderen misleiden. “Tegenwoordig koop je niet een duur spel, maar is een game zogenaamd ‘gratis’. Tijdens het spelen moet je dan steeds geld betalen om verder te kunnen. Soms weet je niet eens hoeveel geld, want dan reken je af in andere valuta, zoals je ook muntjes moet kopen op een festival. Zo heb je totaal niet door wat je uitgeeft.”

