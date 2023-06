Europees Hof tikt Polen opnieuw op de vingers: Warschau moet wetgeving rechtsspraak aanpassen

Polen mag rechters niet beperken bij het toepassen van Europees recht. Zo luidt in gewonemensentaal het vonnis, waarmee het Europese Hof voor Justitie maandag opnieuw duidelijk maakte dat politici in Polen te veel invloed hebben op rechters. “De regels die de wetgever heeft aangenomen, zijn in strijd met de garantie van onafhankelijke, onpartijdige rechtsspraak.”

Al bijna acht jaar duurt het kat-en-muisspel tussen de Poolse regering en de Europese Commissie – net zo lang als de rechts-populistische partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) aan de macht is. Al drie keer eerder stelde het Europese Hof in Luxemburg de Commissie in het gelijk: Polen schendt de principes van onafhankelijke rechtsspraak.

Benoeming van rechters

Het vonnis van maandag past in die rij. Het gaat om de zogenoemde ‘muilkorfwet’, waarmee de Poolse regering probeerde de uitvoering van eerdere uitspraken van het Europese Hof te dwarsbomen. De uitspraak raakt de kern van het probleem: de invloed van politici op de benoeming van rechters.

In 2018 veranderde de PiS-regering de wijze waarop rechters worden benoemd. De raad die rechters aanstelt werd voortaan in zijn geheel benoemd door politici, hoewel in de grondwet staat dat politici slechts een deel van die raad mogen aanwijzen. In 2019 trok het Europese Hof deze procedures in twijfel.

De regering ging onverminderd verder met het benoemen van nieuwe rechters volgens deze controversiële methode. De nieuwelingen worden in de volksmond ‘neo-rechters’ genoemd. Sommige ‘oude’ rechters trekken de legale status van hun nieuwe collega’s in twijfel en weigeren soms samen te werken met ‘neo-rechters’. Ook stuurden zij zogeheten prejudiciële vragen naar het Europese Hof om duidelijkheid te krijgen over hoe Europese wetgeving moet worden geïnterpreteerd.

Om de ‘oude’ rechters het zwijgen op te leggen, voerde de PiS-regering in 2020 de ‘muilkorfwet’ in. Rechters die vraagtekens plaatsten bij de status van hun nieuwbenoemde collega’s, konden rekenen op boetes en schorsingen. Deze ‘muilkorfwet’ is nu door het EU-Hof van tafel geveegd: de wet is in strijd met Europese richtlijnen.

Ook Nederland steunde de EU-klacht

Dat de ‘muilkorfwet’ zou leiden tot een nieuw conflict met de Europese Commissie, was van meet af aan duidelijk. “Wij laten ons niet in vreemde talen de les lezen, welke staatsvorm wij hier in Polen hebben en hoe wij onze Poolse zaken regelen”, verklaarde president Andrzej Duda, kort voordat hij de wet ondertekende in 2020. Hij wimpelde bij voorbaat kritiek uit Luxemburg weg: “Zij hebben de mogelijkheid om internationaal te opereren, middels hun kennissen en hun mensen die in gerechtshoven zitten.”

De klacht van de Europese Unie tegen Polen werd gesteund door Nederland, België, Denemarken, Zweden en Finland.

Polen moet nu zijn wetgeving in lijn brengen met de uitspraken van het Hof. Zo niet, dan kan de Europese Commissie het Hof vragen een boete op te leggen. Dat gebeurde de afgelopen jaren twee keer. De boetes zijn opgelopen tot ruim 550 miljoen euro. Polen weigert te betalen, maar de Commissie verrekent de boete met Europese subsidies.

Daarnaast heeft de Commissie mogelijkheden om fondsen te blokkeren; een land zonder onafhankelijke rechters kan niet garanderen dat Europees geld eerlijk wordt besteed. Zo heeft Polen nog altijd geen cent uit het covid-herstelfonds ontvangen. Ook uitbetaling van structuurfondsen staat op de tocht, als Polen blijft weigeren zich te voegen naar het Europese recht.

