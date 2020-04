Europees Hof tikt Polen hard op de vingers vanwege de rechtsstaat

De tuchtkamer die Poolse rechters verhoort en straft, moet dicht totdat het Europese Hof in Luxemburg een definitief vonnis velt in het conflict tussen de Poolse regering en de Europese Commissie.

Het ministerie van justitie in Warschau reageerde verbolgen: “De uitspraak van het Europese Hof is een onrechtmatige inbreuk op de Poolse soevereiniteit”, aldus onderminister Sebastian Kaleta. Het disciplineren van rechters is nodig meent de regering, omdat ze een ‘kaste’ vormen die los staat van de samenleving.

Volgens tegenstanders ondermijnt de regering de onafhankelijkheid van rechters om zo ongecontroleerd macht uit te oefenen. Ze kregen steun van de Europese Commissie die Polen voor het EU-Hof daagde. De tuchtkamer moet binnen een maand zijn opgeschort. Zo niet, dan kan de Commissie het Hof vragen boetes op te leggen. Bij een eerder conflict over houtkap in het oerbos van Bialowieza bleek dit een zeer effectief middel.

Maar in deze zaak gaat het niet om geld, benadrukte rechter Krystian Markiewicz gisteren in een radio-interview: “Als Polen weigert de uitspraak van het Europese Hof uit te voeren, stapt Polen in feite juridisch uit de EU.” Markiewicz is een van de rechters die voor de tuchtkamer werd gedaagd, nadat hij kritiek leverde op het regeringsbeleid.

Regeringsgezinde rechters

De tuchtkamer is slechts een van de manieren waarmee regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) de rechterlijke macht probeert te controleren. Het Constitutionele Hof werd op omstreden wijze bezet met regeringsgezinde rechters. Alle rechters worden sinds 2018 aangewezen door een orgaan dat geheel wordt benoemd door politici. De minister van justitie – tevens chef van het Openbaar Ministerie – vervangt naar believen voorzitters van rechtbanken.

De strijd om de tuchtkamer kan vergaande gevolgen hebben. De tuchtkamer is namelijk onderdeel van het Hooggerechtshof, net als de buitengewone controlekamer die eveneens door PiS is gecreëerd. PiS probeerde afgelopen jaren vergeefs het Hooggerechtshof onder controle te krijgen. Dat kan wél lukken met een nieuwe wet. Deze maakt het mogelijk dat de twee nieuwe, door de regering ingestelde kamers bepalen wie de huidige voorzitter van het Hooggerechtshof, Malgorzata Gersdorf, gaat opvolgen. Eerdere pogingen om Gersdorf weg te krijgen, leidden tot grote demonstraties.

Lees ook:

Veel Polen zijn blij dat de regering de rechters aanpakt

De EU tikt Polen op de vingers vanwege ondermijning van de onafhankelijke rechtsspraak. Maar veel inwoners wantrouwen de rechterlijke macht door justitiële dwalingen waar zij zelf slachtoffer van zijn.

Gemuilkorfde Poolse rechters krijgen steun van collega’s in Europa

In januari demonstreerden Poolse rechters tegen het inperken van de rechterlijke onafhankelijkheid. Een groepje Nederlandse rechters liep mee in de ‘mars van duizend toga’s’.