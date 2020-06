Europees Hof: Hongaarse ngo-wet is in strijd met grondrechten

Het Europees Hof van Justitie heeft donderdag bepaald dat de omstreden Hongaarse ‘ngo-wet’ uit 2017 in strijd is met het Europees recht. Deze wet bepaalde dat organisaties die meer dan 7,2 miljoen forint (ongeveer 21.000 euro) aan financiering uit het buitenland ontvangen, zich voortaan speciaal moesten laten registreren als ‘door het buitenland gefinancierde organisaties’. Ook moesten de organisaties zich zo gaan presenteren in al hun uitingen, en de namen van hun sponsoren publiceren.

Volgens critici was dat om ervoor te zorgen dat de bezigheden van deze organisaties door de regering kunnen worden afgeschilderd als buitenlandse inmenging; de wet werd door hen gezien als een aanval op het werk van hulporganisaties en pressiegroepen in Hongarije. Maar volgens de regering-Orbán zelf werd de wet in het leven geroepen voor de bestrijding van witwassen en terrorisme, en het tegengaan van politieke beïnvloeding via ngo’s.

Nationale consultatie

Veel ngo’s en kritische media in het land worden deels gefinancierd door de Open Society Foundation van George Soros: de Hongaars-Amerikaanse filantroop die in campagnes van de regering-Orbán regelmatig opgevoerd wordt als volksvijand nummer één. Vorige week nog kregen de Hongaren een ‘nationale consultatie’ op de mat, met daarin behalve vragen over corona en de EU ook weer een extreem leidende vraag over Soros. Door de wet uit 2017 worden met dit soort campagnes niet alleen de filantroop, maar ook alle organisaties die door hem worden gesteund ondermijnd.

Het Hof in Luxemburg bepaalde donderdag dat de wet uit 2017 organisaties stigmatiseert en tot een ‘klimaat van wantrouwen’ leidt. Ook werd gesteld dat de wet discriminerend is, en ervoor zou kunnen zorgen dat sponsoren minder snel geneigd zijn om financiële steun te verlenen aan de organisaties waar het om gaat. Bovendien is de wet in strijd met belangrijke basisprincipes zoals het vrij verkeer van kapitaal, de vrijheid van vereniging en de bescherming van persoonsgegevens. De regering-Orbán zal de wet nu ofwel moeten terugdraaien, ofwel aan moeten passen.

Lees ook:

Hongarije zal de noodtoestand beëindigen, maar er zit een adder onder het gras

Critici hadden het niet gedacht, maar dinsdag is het Hongaarse parlement akkoord gegaan met een einde aan de noodtoestand, een voorstel dat de regering-Orbán zelf had ingediend.