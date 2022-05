Europarlement wil actie tegen buitenlandse steun aan de anti-abortusbeweging

Sophie in ’t Veld, een uitgesproken politicus in het Europees parlement, maakt zich geen illusies. Als het recht op abortus in de Verenigde Staten kan worden teruggedraaid, dan moeten vrouwen in Europa zich ook zorgen maken. “De anti-abortusbeweging groeit ook in Europa.”

In ’t Veld heeft het dan niet alleen over Polen, waar abortus kort geleden verboden werd. Ze heeft het ook over andere Europese landen. Want in het Europees parlement komt ieder jaar wel weer nieuwe informatie ter tafel waaruit blijkt dat het met vrouwenrechten in Europa nog lang niet zo jofel is geregeld.

“Europa is niet zo progressief als het eruitziet”, vertelde bijvoorbeeld ook Neil Datta het Europees Parlement. Datta is secretaris van het Europese parlementaire forum voor seksuele en reproductieve rechten. Die publiceerde onlangs nog een verslag over abortusrechten in verschillende Europese landen. Daaruit bleek dat welke rechten een vrouw in Europa precies heeft, grotendeels afhangt van haar postcode.

Verplicht gesprek

Er zijn landen waar vrouwen moeten betalen voor een abortus, zoals Roemenië. Er zijn landen waar een vrouw voor de ingreep een verplicht gesprek moet voeren met iemand die haar probeert over te halen om het niet te doen. Er zijn nogal wat landen waar een verplichte bedenktijd geldt - die in Nederland onlangs werd afgeschaft.

Daarbij zijn er grote verschillen in de periode dat een abortus legaal is. Soms is dat tot tien weken zwangerschap, maar een grens van twintig weken komt ook voor. In sommige landen is abortus wel legaal, maar alleen voor de eigen burgers, zoals in Tsjechië. Behalve in Polen is abortus ook verboden op Malta.

Wereldcongres voor gezinnen

Datta heeft het Europees Parlement ook gewezen op onderzoeken waaruit blijkt dat de Amerikaanse en Russische conservatieven ook geld pompen in Europese anti-abortusbewegingen. Die onderhouden nauwe betrekkingen met elkaar. Hij vertelde het parlement hoe de Poolse anti-abortuslobby ook voet aan de grond begint te krijgen in Tsjechië, en hoe een netwerk van Russische, Amerikaanse en Europese anti-abortusactivisten elkaar treft op een ‘wereldcongres voor gezinnen’.

Toen het Europees Parlement vorig jaar vernam in welke mate dat gebeurde, zei Evelyn Regner, de voorzitter van de commissie vrouwenrechten, dat ze geschrokken was van de mate van beïnvloeding van Europese organisaties. Met het Amerikaanse nieuws in haar achterhoofd zegt Regner nu: “We moeten het recht op zwangerschapsafbreking opnemen in het handvest van de Europese grondrechten. Het is tijd voor actie.”

