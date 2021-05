Europa ziet het belang van gendergelijkheid alleen in woorden, niet in daden

Voor een instituut dat zich uitdrukkelijk tot doel stelt om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen, doet de EU bedroevend weinig. Woensdag verscheen een rapport van de Europese Rekenkamer dat de programma’s en budgetten van de EU tegen het licht hield. De conclusie: als er niets verandert, dan duurt het nog tientallen jaren voor vrouwen en mannen daadwerkelijk op dezelfde voet staan.

De Rekenkamer is er zelf verbaasd over, want in woorden doet de EU genoeg. Daden blijven echter uit. “In het beste geval is er sprake van genderblindheid”, zei onderzoeksleider Eva Lindström woensdag. “Maar mogelijk is er ook weerstand tegen, een angstige gedachte.” Lindström verwees naar de opstelling van Hongarije, dat steevast het woord ‘gender’ uit EU-publicaties probeert te houden.

Europa schiet zich in de eigen voet, meent de Rekenkamer. Want gelijkwaardigheid van man en vrouw is niet alleen een nastrevenswaardig sociaal doel, maar zou de Europese economieën ook daadwerkelijk vooruithelpen. In talloze lidstaten zou de economie met een procent of twaalf kunnen groeien als vrouwen ook meedoen in het arbeidsproces. In een land als Nederland zou het zo’n vier procent schelen.

Geen daden, maar woorden

In plaats dat de Europese Commissie daar doelbewust op aanstuurt, blijft die nu al jaren bij zo hier en daar een goedbedoeld woord in een beleidsnota zetten, zonder dat er daadwerkelijk daden worden verricht.

Het zou heel eenvoudig moeten zijn. Bij iedere bedrag dat de EU toewijst, zouden ook gendergelijkheidseisen gesteld kunnen worden. Net als bij andere eisen, zouden aanvragers daarop beoordeeld kunnen worden en afgerekend. Het is een doel dat de EU zichzelf heeft gesteld. Maar dat gebeurt allemaal niet.

De Rekenkamer bekeek een hele berg Europese subsidies, variërend van de Erasmusbeurzen tot de megapost aan landbouwsubsidies in zowel de vorige als de komende meerjarenbegroting. Zo af en toe vond ze ergens een alinea over gendergelijkheid, maar er ontbraken meestal richtlijnen, analyses en concrete doelen, laat staan dat er achteraf resultaten over worden gepubliceerd.

Gegevens zijn er wel

Het was niet dat niemand wist hoe het moest, want er zijn voorbeelden van landen waar dergelijke rapporten wel bestaan en waar ze ook helpen om doelen te bereiken. Ook is het niet zo dat gegevens ontbreken, want de eigen statistiekdienst van Europa houdt allerlei gegevens over mannen en vrouwen bij.

De blinde vlek houdt tot de dag van vandaag stand, ook waar het gaat om coronaherstelgelden. “We weten dat de gevolgen van de Covid-19-pandemie niet genderneutraal zijn”, zegt Lindström. Ze verwijst naar wetenschappelijk onderzoek dat heeft vastgesteld dat vrouwen in Europa economisch zwaarder te lijden hebben onder de pandemie dan mannen. “Het is hoog tijd dat de Commissie optreedt.”

