Europa zegt Oekraïne twee keer zoveel steun toe als VS

De Europese landen binnen en buiten de Europese Unie hebben de Verenigde Staten ingehaald als grootste geldschieter van Oekraïne. Als je alle toezeggingen voor militaire, economische en humanitaire steun sinds het begin van de oorlog bij elkaar optelt, hebben Europese landen nu ruim twee keer zoveel hulp toegezegd als de VS: 156 miljard euro om iets minder dan 70 miljard. In het eerste jaar van de oorlog trokken de VS juist meer uit voor Oekraïne dan de Europese landen.

Dat blijkt uit de jongste berekeningen van het IFW, het Institute for the World Economy, waarin de cijfers tot en met juli zijn opgenomen over eenmalige en meerjarige steunpakketten. Al sinds het begin van de grootschalige oorlog in Oekraïne in februari vorig jaar berekent dit gerenommeerde Duitse instituut, gevestigd in Kiel, hoeveel hulp naar Oekraïne gaat.

Militaire steun

Ook als het gaat om militaire steun – van zware wapens tot nachtkijkers en munitie – dragen Europese landen meer bij dan de Verenigde Staten. De EU-lidstaten hebben iets meer dan 40 miljard aan steun toegezegd. Dat is zo’n 2 miljard minder dan de VS. Maar als je de steun van het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen erbij optelt, dan ontvangt Oekraïne uit Europa zo’n 8 miljard meer dan uit de VS.

Aan zwaar materieel leveren Europa en de Verenigde Staten in euro’s uitgedrukt ongeveer evenveel, iets meer dan 10 miljard. In Europees verband levert Duitsland het meeste: zo’n 5 miljard. Nederland, dat Oekraïne onder meer tanks, pantserhouwitsers en Patriot-luchtafweersystemen levert, staat bij het IFW voor ongeveer 1 miljard in de boeken. Ons land levert daarmee meer zware wapens dan het Verenigd Koninkrijk.

Hulp bij hervormingen

Volgens het IFW is de Europese inhaalslag vooral te danken aan het EU-steunpakket ter waarde van 50 miljard euro, dat de Europese Commissie in juni in het leven riep. In dat pakket gaat het om 33 miljard aan leningen en 17 miljard structurele steun. Het geld is bedoeld als begrotingssteun voor Oekraïne, maatregelen die investeerders moeten aantrekken en geld voor hervormingsmaatregelen die het Oekraïense lidmaatschap van de Europese Unie mogelijk moeten maken.

Die hulp, die Oekraïne moet bereiken in de jaren tot en met 2027, betekent een verdubbeling van de EU-steun sinds de Russische inval. Onlangs beloofde de EU ook nog 20 miljard voor wapens, maar dat heeft het IFW niet meegeteld.

Ook individuele lidstaten hebben de afgelopen maanden meer hun portemonnee getrokken. Zo heeft Duitsland voor de komende vier jaar een militair steunpakket beloofd ter waarde van 10,5 miljard euro. Daarnaast tast Noorwegen diep in de buidel: tot 2028 doneert het land voor 6,6 miljard euro aan militaire goederen en humanitaire hulp. Het geld is ook bestemd voor het herstel en onderhoud van de Oekraïense infrastructuur, die vaak doelwit is van Russische raket- en drone-aanvallen.

Noorwegen het gulst

Gerekend naar draagkracht levert Noorwegen met 1,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) de meeste steun, gevolgd door de Baltische landen. Nederland besteedt aan Oekraïense hulp iets meer dan 0,4 procent van zijn bbp.

Het IFW waarschuwt wel dat het in deze cijfers vaak slechts gaat om toezeggingen. “Ondanks het grote aantal nieuwe steunpakketten valt nog te bezien hoeveel in de praktijk wordt geleverd, en wanneer. In het verleden waren de Europese donoren traag met hun leveringen”, stelt Christoph Trebesch, die verantwoordelijk is voor de zogeheten ‘Ukraine Support Tracker’ van het IFW. Zo loopt het aantal geleverde tanks, artilleriegranaten en luchtafweersystemen ver achter bij de beloften.

Lees ook:

Brussel belooft Kiev miljarden, maar dat geld is er nog niet

De EU wil Oekraïne ook in 2024 en verder steunen met miljarden voor wapens en infrastructuur, maar heeft nog geen idee hoe het aan dat geld moet komen. Voorlopig zijn de lidstaten nog in overleg.